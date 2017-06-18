Salih fazla mesaide

Kocaman'ın tekrar takımın başına gelmesine en çok sevinenlenden olan Salih Uçan, prensi olduğu Aykut hocanın güvenini boşa çıkarmamak için yoğun şekilde çalışıyor. Kocaman'ın "Avrupa Ligi yarı finalinde boşuna oynatmadım" dediği orta saha oyuncusu ekstra idmanlarla yeni sezona hazırlanıyor.