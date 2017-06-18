 Ozan Benfica yolcusu – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Ozan yolcusu

    Ozan Benfica yolcusu

    Portekiz şampiyonu, 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın.

    İki sezon önce Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulüpten ayrılıyor. Portekiz şampiyonu Benfica'nın 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için çok istekli olduğu ve sarı-lacivertli yönetime teklif laptığı bildirildi. Gelen haberlere göre iki kulübün anlaşma aşamasında olduğu, arada küçük pürüzlerin kaldığı vurgulandı. Fenerbahçe, transferin gerçekleşmesi halinde buradan gelecek parayla alınacak oyuncular için kaynak yaratmış olacak.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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