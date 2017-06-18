 Hasan Ali kaldı – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Hasan Ali kaldı

    Hasan Ali kaldı

    Kanarya, tecrübeli sol bek ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

    F.Bahçe, sol beki 'ın sözleşmesini uzattı. Tecrübeli oyuncu ile 1.8 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşma sağlandı. Kulübün sitesinden yapılan açıklamada "2012-13 sezonundan bu yana takımımızın formasını başarı ve özveriyle terleten Hasan Ali Kaldırım'la, yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlandı" denildi. İmza töreni ile ilgili detaylar daha sonra belli olacak.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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