 Gözü Sevilla’da – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Gözü Sevilla’da

    Gözü Sevilla’da
    'nin istediği Lucas Perez transfer kapısını kapattı. 'de forma giyen santrfor, Milli Takım'a seçilmek için İspanya'ya dönmek istediğini açıkladı. Sevilla'nın da istediği Matador, "Sevilla'da oynamayı kim istemez. Böylece milli formaya daha yakın olurum" dedi.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:15
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