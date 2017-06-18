 Fener'in 10 numarası: Samir Nasri – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Fener'in 10 numarası:

    Fener'in 10 numarası: Samir Nasri

    Sarı-lacivertliler, Fransız basınının Galatasaray ve Beşiktaş’a yazdığı 29 yaşındaki futbolcu için ’ye resmi teklif iletti. Ada ekibi olumlu dönüş yaptı. Nasri’yi ise Aykut Kocaman ikna etti.

    Fransa'nın saygın gazetelerinden L'Equipe dün flaş bir iddia ortaya atarak G.Saray ve Beşiktaş'ın Samir Nasri için Manchester City'ye teklifte bulunduğunu yazdı. Haberde G.Saray'ın daha istekli olduğu vurgulanırken, sarıkırmızılıların 3 yıllığına renklerine katmaya çalıştığı 29 yaşındaki yıldız için 13 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Ancak geride bıraktığımız sezonu Sevilla'da kiralık geçiren Nasri'nin peşinde gerçekte Fenerbahçe'nin olduğu ortaya çıktı.

    Valbuena ve Dirar'ı transfer ettiren Aykut Kocaman'ın Nasri'yi de kesinlikle takımda görmek istediği, hemen harekete geçen yönetimin 'ye kiralama teklifi sunduğu belirtildi. F.Bahçe'nin Ada temsilcisinden iyi dönüşler aldığı, transferde büyük aşama kaydedildiği bildirildi. Aykut Kocaman'ın Valbuena ve Dirar'da olduğu gibi Nasri ile bizzat konuşup ikna ettiği, Cezayir asıllı Fransız yıldızın F.Bahçe'ye gelmeye hazır olduğu kaydedildi.

    ÇOK YÖNLÜ BİR YILDIZ
    41 kez Fransa Milli Takımı forması giyen Nasri, sezonu kiralık geçirdiği Sevilla'da 30 maçta 3 gol ve 4 asistle oynadı. Marsilya'nın altyapısından yetişen ve 3 sezon da Arsenal forması giyen yıldız futbolcu, on numara pozisyonunun yanı sıra sol kanatta da görev yapıyor.

    (EMRE BOL)
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:43
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