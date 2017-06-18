Fener'in 10 numarası: Samir Nasri
Sarı-lacivertliler, Fransız basınının Galatasaray ve Beşiktaş’a yazdığı 29 yaşındaki futbolcu için Manchester City’ye resmi teklif iletti. Ada ekibi olumlu dönüş yaptı. Nasri’yi ise Aykut Kocaman ikna etti.
Valbuena ve Dirar'ı transfer ettiren Aykut Kocaman'ın Nasri'yi de kesinlikle takımda görmek istediği, hemen harekete geçen yönetimin Manchester City'ye kiralama teklifi sunduğu belirtildi. F.Bahçe'nin Ada temsilcisinden iyi dönüşler aldığı, transferde büyük aşama kaydedildiği bildirildi. Aykut Kocaman'ın Valbuena ve Dirar'da olduğu gibi Nasri ile bizzat konuşup ikna ettiği, Cezayir asıllı Fransız yıldızın F.Bahçe'ye gelmeye hazır olduğu kaydedildi.
ÇOK YÖNLÜ BİR YILDIZ
41 kez Fransa Milli Takımı forması giyen Nasri, sezonu kiralık geçirdiği Sevilla'da 30 maçta 3 gol ve 4 asistle oynadı. Marsilya'nın altyapısından yetişen ve 3 sezon da Arsenal forması giyen yıldız futbolcu, on numara pozisyonunun yanı sıra sol kanatta da görev yapıyor.
(EMRE BOL)
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:43
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali bu senede bütun m nalları trabzon toplar
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali avrupa çöplülerinden ucuz kalitesizsınıfsız futbolcu topla sonrada ben şampiyon olacağım diye viyakladaha sonrada otobüsler kurşun at
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"Gomis yüzde 99 Galatasaray'da"
Toplam 4
Yorum
kesin gs elinde patlar son 5 - 6 sezonuna baksınlar hep inişli çıkışlı bir oyuncu ,yazık verilen bu paralara hantal vede yaşlı , daha iyi genç oyuncu alınabilridi
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