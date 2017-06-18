Fenerbahçe'de Josue sesleri

Fenerbahçe'nin sezonu G.Saray'da kiralık geçiren Josue'ye de talip olduğu iddia edildi.

Portekiz'in Record gazetesinde yer alan haberde; Kanarya'nın 26 yaşındaki oyuncu için Porto'ya 1.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu, yanıt beklediği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin Corinthians'lı Rodriguinho için de bazı girişimlerde bulunduğu ortaya çıkarken, Brezilyalı yıldızın menajeri Alessandro Nunes, "Resmi teklif yok, sadece istişareler var" açıklaması yaptı.