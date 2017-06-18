 Fenerbahçe'de Josue sesleri – Fotomaç – 18 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'de sesleri

    Fenerbahçe'de Josue sesleri

    Fenerbahçe'nin sezonu G.Saray'da kiralık geçiren 'ye de talip olduğu iddia edildi.

    Portekiz'in Record gazetesinde yer alan haberde; Kanarya'nın 26 yaşındaki oyuncu için Porto'ya 1.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu, yanıt beklediği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin Corinthians'lı Rodriguinho için de bazı girişimlerde bulunduğu ortaya çıkarken, Brezilyalı yıldızın menajeri Alessandro Nunes, "Resmi teklif yok, sadece istişareler var" açıklaması yaptı.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de Josue sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.