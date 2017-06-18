 Emenike yolcu – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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HEPSİ
    18 Haziran 2017, Pazar
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    yolcu

    Emenike yolcu
    Kanarya'nın elinden çıkarmaya çalıştığı Emmanuel Emenike'de olumlu gelişmeler yaşanıyor. Spartak Moskova'nın Nijeryalı forveti kadrosuna katmak için kolları sıvadığı öğrenildi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği 30 yaşındaki golcü geçmişte disiplinsiz hareketleri nedeniyle zaman zaman kadro dışı bırakılmıştı. bu sezon 7 gol, 5 asistle oynadı.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
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