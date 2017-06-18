 E-Mail antrenmanı – Fotomaç – 18 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    E-Mail antrenmanı

    E-Mail antrenmanı
    F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın futbolculara tatilleri sırasında uymaları gereken idman programını e-mail olarak attığı öğrenildi. Detaylı programda futbolcuların kampa kaç kilo ile gelmelerinden, günlük yakmaları gereken kaloriye kadar birçok önemli madde var. , oyuncularından harfiyen uymalarını istedi.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    E-Mail antrenmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.