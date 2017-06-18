Dirar: Şanslıyım

F.Bahçe'nin yeni transferi Nabil Dirar, kulüp televizyonuna konuştu. Faslı yıldız "Büyük bir kulüpte oynama şansı yakaladığım için çok mutluyum. Stat ve tesisler çok güzel. Büyük ve coşkulu Fenerbahçe taraftarı önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Monaco formasıyla İstanbul'a geldim. Statta müthiş bir atmosfer vardı" ifadelerini kullandı.