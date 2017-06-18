 Başkan iftara katıldı – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Başkan iftara katıldı

    Başkan iftara katıldı
    Başkan , önceki akşam Yüksek Divan Kurulu'nun geleneksel olarak organize ettiği iftara katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen yemekte Yıldırım ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük katılımcıları karşıladı. Misafirlerle tek tek ilgilenen başkan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:16
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