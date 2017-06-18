Ahmet Çakar transferleri yorumladı

BİP uygulamasında yer alan "10 Numara Muhabbet" kanalında yorumlarda bulunan Ahmet Çakar, bu hafta takımların transfer gündemini değerlendirdi. Öncelikle Beşiktaş'ı değerlendiren usta yorumcu şunları söyledi: "En az eksiği olan takım tartışmasız Beşiktaş. Mevcut kadro eğer kaybedilmezse, Beşiktaş'ın tek eksiği bir tane stoperdir. Bakıldığında kadrolarında ciddi bir kayıp yok şu anda. Tek bir stoper ile şampiyonluğun en önemli adayı Beşiktaş'tır."



"VALBUENA VE MEHMET EKİCİ ÇOK İYİ TRANSFERLER"

Sarı-Lacivertli takımın yeni transferi Valbuena için övgü dolu sözler söyleyen Çakar, "Valbuena ve Mehmet Ekici çok iyi transferler. Bu oyuncular, hücuma dönük, gol ve asist şansı yüksek olan isimler. Valbuena, özellikle Lyon'da yaptığı işe, yakın bir iş yaparsa Fenerbahçe için çok etkili olur. Valbuena'nın futbolculuğunu tartışmak yersiz. Fakat yaşı var, 32. Bir sakatlık olursa iyileşmesi zor olur. Diğer taraftan Kjaer gitmezse Fenerbahçe'de defansif anlamda da sıkıntısı yok. Lens, Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Eğer gelecek sezon takımda kalırsa, yapılan son transferler sonrası, Fenerbahçe'nin tek eksiği kalıyor o da santrfor."şeklinde konuştu.



"GALATASARAY'IN HER ŞEYE İHTİYACI VAR"

Galatasaray'a da değinen Ahmet Çakar, Sarı-Kırmızılı takımın, en çok transfere ihtiyacı olan takım olduğunu söyledi. Çakar, "Galatasaray'ın her şeye ihtiyacı var. Bruma ve Podolski gibi çok önemli iki oyuncusunu kaybetti. Sneijder, pehlivan oldu. Ense kulak yerinde. Takımda 30 küsür yaşında olan Sneijder'den başkası yok. Galatasaray'ın sağ bek, sol bek, orta saha ve forvet problemi var. Kısacası en az takviyeye ihtiyacı olan takım Beşiktaş, en çok ihtiyacı olan Galatasaray."değerlendirmesinde bulundu.