5'li zirvede 5 karar
Aziz Yıldırım, Ali Yıldırım, Mahmut Uslu, Hasan Çetinkaya ve Aykut hoca 2.5 saat süren transfer zirvesinda bir araya geldi. Kaleci, sol bek, sağ bek, orta saha ve forvet takviyesinde anlaşıldı.
LİGİN TOZUNU ATARIZ!
-İsmail gönderilip bir tane yabancı sol bek alınacak.
-Alternatif bir kaleci gerekiyor.
-Şener'le rekabeti artıracak bir tane yerli sağ bek.
-Oyunun ofansif tarafına yatkın bir orta saha.
-Alternatif forvet. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın toplantı sonrası belirlenen mevkilere takviye yapılması halinde ligin tozunu atacak bir takım sözü verip "Yeni gelenlerle mevcut oyuncular kısa sürede ısınırsa her kulvarda sonuna kadar gideriz" dediği kaydedildi. Başkan Yıldırım'ın da bir an önce kulübün karşılayabileceği maliyette isimlerin bulunması için kurmaylarına direktif verdiği gelen haberler arasında.
(Emre BOL)
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:30
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali bu senede bütun m nalları trabzon toplar
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali avrupa çöplülerinden ucuz kalitesizsınıfsız futbolcu topla sonrada ben şampiyon olacağım diye viyakladaha sonrada otobüsler kurşun at
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"Gomis yüzde 99 Galatasaray'da"
Toplam 4
Yorum
kesin gs elinde patlar son 5 - 6 sezonuna baksınlar hep inişli çıkışlı bir oyuncu ,yazık verilen bu paralara hantal vede yaşlı , daha iyi genç oyuncu alınabilridi
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