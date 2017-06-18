 5'li zirvede 5 karar – Fotomaç – 18 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    5'li zirvede 5 karar

    5'li zirvede 5 karar

    , , , ve Aykut hoca 2.5 saat süren transfer zirvesinda bir araya geldi. Kaleci, sol bek, sağ bek, orta saha ve forvet takviyesinde anlaşıldı.

    Transfer sezonuna hızlı başlayıp kadroyu bir an önce şekillendirmek için yoğun tempoda çalışan F.Bahçe'de 'ın önceki günkü imza töreni öncesi yine transfer zirvesi yapıldı. 2.5 saat süren toplantıda bir araya gelen başkan Aziz Yıldırım, Ali Yıldırım, Hasan Çetinyaka, Mahmut Uslu ve Kocaman beşlisi listedeki isimleri masaya yatırıp görüş alış verişi yaptılar. Aykut Kocaman takımdaki eksik bölgelere yapılacak takviyeler konusunda da yönetime taleplerini sıralarken, 5 mevkiye gerek doğrudan 11'de oynayacak, gerekse yedek güç olarak transfer yapılmasını istedi. Zirvenin sonunda güçlendirilecek bölgeler şöyle sıralandı:

    LİGİN TOZUNU ATARIZ!
    -İsmail gönderilip bir tane yabancı sol bek alınacak.
    -Alternatif bir kaleci gerekiyor.
    -Şener'le rekabeti artıracak bir tane yerli sağ bek.
    -Oyunun ofansif tarafına yatkın bir orta saha.
    -Alternatif forvet. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın toplantı sonrası belirlenen mevkilere takviye yapılması halinde ligin tozunu atacak bir takım sözü verip "Yeni gelenlerle mevcut oyuncular kısa sürede ısınırsa her kulvarda sonuna kadar gideriz" dediği kaydedildi. Başkan Yıldırım'ın da bir an önce kulübün karşılayabileceği maliyette isimlerin bulunması için kurmaylarına direktif verdiği gelen haberler arasında.

    (Emre BOL)
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    5'li zirvede 5 karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.