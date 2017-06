5'li zirvede 5 karar

Transfer sezonuna hızlı başlayıp kadroyu bir an önce şekillendirmek için yoğun tempoda çalışan Aykut Kocaman 'ın önceki günkü imza töreni öncesi yine transfer zirvesi yapıldı. 2.5 saat süren toplantıda bir araya gelen başkanbeşlisi listedeki isimleri masaya yatırıp görüş alış verişi yaptılar. Aykut Kocaman takımdaki eksik bölgelere yapılacak takviyeler konusunda da yönetime taleplerini sıralarken, 5 mevkiye gerek doğrudan 11'de oynayacak, gerekse yedek güç olarak transfer yapılmasını istedi.sonunda güçlendirilecek bölgeler şöyle sıralandı:-İsmail gönderilip bir tane yabancı sol bek alınacak.-Alternatif bir kaleci gerekiyor.-Şener'le rekabeti artıracak bir tane yerli sağ bek.-Oyunun ofansif tarafına yatkın bir orta saha.-Alternatif forvet.direktör'ın toplantı sonrası belirlenen mevkilere takviye yapılması halinde ligin tozunu atacak bir takım sözü verip "Yeni gelenlerle mevcut oyuncular kısa sürede ısınırsa her kulvarda sonuna kadar gideriz" dediği kaydedildi. Başkanda bir an önce kulübün karşılayabileceği maliyette isimlerin bulunması için kurmaylarına direktif verdiği gelen haberler arasında.(Emre BOL)