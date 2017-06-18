3 Temmuz çıkarması

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1 Temmuz'da Topuk Yaylası'na gidecek. 3 Temmuz'un yıl dönümünde ise taraftarlar tesislere akın edecek. Kadıköy'den kalkacak ücretsiz otobüsler Topuk Yaylası'na hareketlenecek. Taraftarlar 'birlik gününde' teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolculara moral desteği verecek.