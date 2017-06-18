 3 Temmuz çıkarması – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    3 Temmuz çıkarması

    3 Temmuz çıkarması
    Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1 Temmuz'da Topuk Yaylası'na gidecek. 3 Temmuz'un yıl dönümünde ise taraftarlar tesislere akın edecek. Kadıköy'den kalkacak ücretsiz otobüsler Topuk Yaylası'na hareketlenecek. Taraftarlar 'birlik gününde' teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolculara moral desteği verecek.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:06
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