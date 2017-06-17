Sarı-lacivertli oyuncu takımda kaldı!

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

Bu sezon sözleşmesi sona eren ve sarı-lacivertli takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın transferinde mutlu son. Taraflar yeni sözleşmede kesin olarak anlaştı ve 27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'de kaldı.