Sarı-lacivertli oyuncu takımda kaldı!
Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:46
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Riva ihalesi sonuçlandı
Toplam 43
Yorum
Vedat Bu kadar güzel bir hazinenin var borç kirklakta
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 17
Yorum
seda monaco,mevlütü al,yoksa ,ya psg ye yada lyona gecerim,üzülürsün,wolfsburgtan kalecimi aliyon grsrüz,metzden mevlütü istiyom nokta
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 17
Yorum
seda bu sezon fransa ve italyayla aramiz iyi,bu gidisle fransa italyayi gececek,severek gönderiolar oyuncularini
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