 Sarı-lacivertli oyuncu takımda kaldı! – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Sarı-lacivertli oyuncu takımda kaldı!

    Sarı-lacivertli oyuncu takımda kaldı!

    Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

    Bu sezon sözleşmesi sona eren ve sarı-lacivertli takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın transferinde mutlu son. Taraflar yeni sözleşmede kesin olarak anlaştı ve 27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'de kaldı.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:46
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