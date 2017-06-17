Record gazetesi; bonservisi Porto'da bulunan ve ligimizde Bursaspor ile Galatasaray formaları giyen Josue için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu yazdı.



Haberde sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun transferini, 1,5 milyon Euro'ya bitirmeyi hedeflediği belirtildi.



Andre Monteiro imzalı haberde, Fenerbahçe önümüzdeki günlerde resmi teklifini Portekiz kulübüne bildirecek.



Porto alt yapısından yetişen ve yalnızca bir sezon bonservisi ile Paços De Ferreira kulübünde oynayan Josue, Porto kariyeri boyunca mavi beyazlı forma ile yalnızca 36 maça çıkmış, buna karşılık tam 7 farklı kulübe kiralanmıştı.