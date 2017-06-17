 Fenerbahçe'den sürpriz hamle! – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    'den sürpriz hamle!

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den sürpriz hamle!

    Geçtiğimiz yılı Porto'dan kiralık olarak 'da geçiren Portekizli orta saha , gelecek sezon da Spor Toto Süper Lig'de forma giyebilir...

    Record gazetesi; bonservisi Porto'da bulunan ve ligimizde Bursaspor ile formaları giyen için 'nin devrede olduğunu yazdı.

    Haberde sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun transferini, 1,5 milyon Euro'ya bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

    Andre Monteiro imzalı haberde, önümüzdeki günlerde resmi teklifini Portekiz kulübüne bildirecek.

    Porto alt yapısından yetişen ve yalnızca bir sezon bonservisi ile Paços De Ferreira kulübünde oynayan , Porto kariyeri boyunca mavi beyazlı forma ile yalnızca 36 maça çıkmış, buna karşılık tam 7 farklı kulübe kiralanmıştı.

    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:20
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