Fenerbahçe'den sürpriz hamle!
Geçtiğimiz yılı Porto'dan kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Portekizli orta saha Josue, gelecek sezon da Spor Toto Süper Lig'de forma giyebilir...
Record gazetesi; bonservisi Porto'da bulunan ve ligimizde Bursaspor ile Galatasaray formaları giyen Josue için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu yazdı.
Haberde sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun transferini, 1,5 milyon Euro'ya bitirmeyi hedeflediği belirtildi.
Andre Monteiro imzalı haberde, Fenerbahçe önümüzdeki günlerde resmi teklifini Portekiz kulübüne bildirecek.
Porto alt yapısından yetişen ve yalnızca bir sezon bonservisi ile Paços De Ferreira kulübünde oynayan Josue, Porto kariyeri boyunca mavi beyazlı forma ile yalnızca 36 maça çıkmış, buna karşılık tam 7 farklı kulübe kiralanmıştı.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:20
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Tüm para borçlara gidecek
Toplam 15
Yorum
Seneye Şampiyon olamazsak başkanlığa devam etmesi zor görünüyor.
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Yusuf ayrılıyor
Toplam 6
Yorum
CDTRF Kiraya verelim...iyi olursa gelişirse TS da kalsın akabinde
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Hasan Ali Kaldırım'dan 3 yıllık imza!
Toplam 20
Yorum
hasan hasansiz fenerbahcemi olur dayanamam hahahahaahahahahaah
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