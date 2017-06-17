 Dirar Fenerbahçe'nin 2. Faslı futbolcusu – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Dirar Fenerbahçe'nin 2. Faslı futbolcusu

    Dirar Fenerbahçe'nin 2. Faslı futbolcusu

    Sarı-lacivertlilerin Monaco'dan kadrosuna kattığı Nabil Dirar, kulüp tarihinin ikinci Faslı futbolcusu oldu.

    Fenerbahçe'nin Fransa'nın Monaco takımından kadrosuna kattığı Nabil Dirar, kulüp tarihinin ikinci Faslı futbolcusu oldu.

    Sarı-lacivertlilerin 3+1 yıllığına anlaştığı kanat oyuncusu, 1986 yılında Fas'da doğdu.

    Fenerbahçe, Nabil Dirar transferiyle 2. kez bir Faslı futbolcuyu kadrosuna kattı.

    Sarı-lacivertliler, 2016 yılında Aatıf Chahechouhe'yu Sivasspor'dan transfer ederek, tarihindeki ilk Faslı futbolcuyu renklerine bağlamıştı.

    Kariyerinde 3. ülke

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Nabil Dirar, kariyerinde Belçika ve Fransa'nın ardından ilk defa başka bir ülkede forma giyecek.

    Futbol kariyerine 18 yaşında başlayan Dirar, ilk profesyonel anlaşmasını Belçika alt lig takımlarından Diegem Sport ile gerçekleştirdi. İki yıl bu takımda oynadıktan sonra Belçika 1. Lig takımlarından Westerlo'ya transfer olan Faslı futbolcu, 2 yıl da burada görev yaptı.

    Westerlo'nun ardından Belçika'nın köklü kulüplerinden Club Brugge ile anlaşan Dirar, burada gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi.

    Faslı futbolcu 4 sezon Club Brugge'de oynadıktan sonra 2011-2012 sezonunda Fransa'nın Monaco takımına transfer oldu.

    Monaco'da geçirdiği 6 sezonun ardından Fenerbahçe ile anlaşan Nabil Dirar, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek.

    2 şampiyonluk gördü

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Nabil Dirar'in kariyerinde 2 şampiyonluğu bulunuyor.

    Faslı futbolcu, ilk şampiyonluğunu 2012-2013 sezonunda Monaco ile Fransa 2. Ligi'ni lider tamamlayarak elde etti.

    Nabil Dirar, kariyerindeki en büyük başarıyı ise geçen sezon yine Monaco ile Fransa Lig 1 şampiyonluğuna ulaşarak yaşadı.

    Dirar, bu sezon başında Fenerbahçe ile Monaco'yu karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda, sarı-lacivertli takıma karşı her iki maçta da forma giydi.

    39 ülke 125 yabancı

    Fenerbahçe, Nabil Dirar transferiyle 110 yıllık tarihinde şimdiye kadar 39 ülkeden 125 farklı yabancı futbolcuyu transfer etti.

    Fenerbahçe'nin ilk yabancı futbolcusu ise bir İngiliz oldu. Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kuruluş kadrosunda da yer alan Horace Armitage, sarı-lacivertli formayı 1908 yılında giyerek tarihe geçti. Eski İngiliz futbolcu kısa bir süre Fenerbahçe'de oynadıktan sonra Galatasaray'a geçmişti.

    En fazla Brezilyalılar

    Fenerbahçe, 110 yıllık tarihinde en fazla Brezilyalı oyuncuların transferini gerçekleştirdi.

    Sarı-lacivertli formayı bugüne dek, 19 Brezilyalı futbolcu terletti. Brezilyalıları, Yugoslavya 17, Yunanistan, Almanya, Romanya, Danimarka ve Hollanda beşer futbolcuyla takip etti.

    Fenerbahçe'de ayrıca Nijerya, Senegal, Portekiz'den dörder, Bulgaristan, Mısır, Gana, Sırbistan ve Rusya'dan üçer, Kamerun, İtalya, Arnavutluk, Polonya, İngiltere, Hırvatistan, İsviçre, İspanya, İsveç, Ukrayna, Fransa, Slovakya ve Fas'tan ikişer, İran, Macaristan, Slovenya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Gine, İsrail, Arjantin, Uruguay, Şili ve Çekya'dan birer futbolcu transfer etti.

    Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları

    Sarı-lacivertli kulübün, 110 yılda kadrosuna dahil ettiği futbolcular ülkelerine göre şöyle:

    Brezilya (19): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza ''Edu'', Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza

    Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

    Yunanistan (5): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti.

    Almanya (5): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke.

    Romanya (5): Ion Nunweiler, İlie Datcu, Mircea Sasu, Sabin İlie, Viorel Moldovan.

    Danimarka (5): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer.

    Hollanda (5): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens

    Nijerya (4): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike.

    Senegal (4): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba

    Portekiz (4): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani)

    Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustadter

    Mısır (3): Hüseyin, Kamil, Faid

    Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov

    Gana (3): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah

    Sırbistan (3): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic

    Fas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar

    Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev

    Kamerun (2): Henri Bienvenu, Pierre Webo

    İtalya (2): Ranço, Baldini

    Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi

    Fransa (2): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena

    Polonya (2): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski

    İngiltere (2): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson

    Hırvatistan (2): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas

    İsviçre (2): Gustav Haenni, Reto Ziegler

    İspanya (2): Daniel Güiza, Josico

    İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen

    Slovakya (2): Miroslov Stoch, Martin Skrtel

    Macaristan (1): Zobel

    İran (1): Hossein Sadaghiani

    Slovenya (1): Dzoni Novak

    Güney Afrika (1): John Moshoeu

    Bosna-Hersek (1): Demir Hotic

    Gine (1): Süleyman Oulare

    İsrail (1): Haim Revivo

    Arjantin (1): Ariel Ortega

    Uruguay (1): Diego Lugano

    Şili (1): Claudio Maldonado

    Çekya(1): Michal Kadlec

    Not: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Boşnak futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır.

    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:33
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