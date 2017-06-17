Dirar Fenerbahçe'nin 2. Faslı futbolcusu
Sarı-lacivertlilerin Monaco'dan kadrosuna kattığı Nabil Dirar, kulüp tarihinin ikinci Faslı futbolcusu oldu.
Fenerbahçe'nin Fransa'nın Monaco takımından kadrosuna kattığı Nabil Dirar, kulüp tarihinin ikinci Faslı futbolcusu oldu.
Sarı-lacivertlilerin 3+1 yıllığına anlaştığı kanat oyuncusu, 1986 yılında Fas'da doğdu.
Fenerbahçe, Nabil Dirar transferiyle 2. kez bir Faslı futbolcuyu kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, 2016 yılında Aatıf Chahechouhe'yu Sivasspor'dan transfer ederek, tarihindeki ilk Faslı futbolcuyu renklerine bağlamıştı.
Kariyerinde 3. ülke
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nabil Dirar, kariyerinde Belçika ve Fransa'nın ardından ilk defa başka bir ülkede forma giyecek.
Futbol kariyerine 18 yaşında başlayan Dirar, ilk profesyonel anlaşmasını Belçika alt lig takımlarından Diegem Sport ile gerçekleştirdi. İki yıl bu takımda oynadıktan sonra Belçika 1. Lig takımlarından Westerlo'ya transfer olan Faslı futbolcu, 2 yıl da burada görev yaptı.
Westerlo'nun ardından Belçika'nın köklü kulüplerinden Club Brugge ile anlaşan Dirar, burada gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi.
Faslı futbolcu 4 sezon Club Brugge'de oynadıktan sonra 2011-2012 sezonunda Fransa'nın Monaco takımına transfer oldu.
Monaco'da geçirdiği 6 sezonun ardından Fenerbahçe ile anlaşan Nabil Dirar, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek.
2 şampiyonluk gördü
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nabil Dirar'in kariyerinde 2 şampiyonluğu bulunuyor.
Faslı futbolcu, ilk şampiyonluğunu 2012-2013 sezonunda Monaco ile Fransa 2. Ligi'ni lider tamamlayarak elde etti.
Nabil Dirar, kariyerindeki en büyük başarıyı ise geçen sezon yine Monaco ile Fransa Lig 1 şampiyonluğuna ulaşarak yaşadı.
Dirar, bu sezon başında Fenerbahçe ile Monaco'yu karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda, sarı-lacivertli takıma karşı her iki maçta da forma giydi.
39 ülke 125 yabancı
Fenerbahçe, Nabil Dirar transferiyle 110 yıllık tarihinde şimdiye kadar 39 ülkeden 125 farklı yabancı futbolcuyu transfer etti.
Fenerbahçe'nin ilk yabancı futbolcusu ise bir İngiliz oldu. Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kuruluş kadrosunda da yer alan Horace Armitage, sarı-lacivertli formayı 1908 yılında giyerek tarihe geçti. Eski İngiliz futbolcu kısa bir süre Fenerbahçe'de oynadıktan sonra Galatasaray'a geçmişti.
En fazla Brezilyalılar
Fenerbahçe, 110 yıllık tarihinde en fazla Brezilyalı oyuncuların transferini gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli formayı bugüne dek, 19 Brezilyalı futbolcu terletti. Brezilyalıları, Yugoslavya 17, Yunanistan, Almanya, Romanya, Danimarka ve Hollanda beşer futbolcuyla takip etti.
Fenerbahçe'de ayrıca Nijerya, Senegal, Portekiz'den dörder, Bulgaristan, Mısır, Gana, Sırbistan ve Rusya'dan üçer, Kamerun, İtalya, Arnavutluk, Polonya, İngiltere, Hırvatistan, İsviçre, İspanya, İsveç, Ukrayna, Fransa, Slovakya ve Fas'tan ikişer, İran, Macaristan, Slovenya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Gine, İsrail, Arjantin, Uruguay, Şili ve Çekya'dan birer futbolcu transfer etti.
Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları
Sarı-lacivertli kulübün, 110 yılda kadrosuna dahil ettiği futbolcular ülkelerine göre şöyle:
Brezilya (19): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza ''Edu'', Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza
Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.
Yunanistan (5): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti.
Almanya (5): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke.
Romanya (5): Ion Nunweiler, İlie Datcu, Mircea Sasu, Sabin İlie, Viorel Moldovan.
Danimarka (5): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer.
Hollanda (5): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens
Nijerya (4): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike.
Senegal (4): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba
Portekiz (4): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani)
Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustadter
Mısır (3): Hüseyin, Kamil, Faid
Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov
Gana (3): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah
Sırbistan (3): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic
Fas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar
Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev
Kamerun (2): Henri Bienvenu, Pierre Webo
İtalya (2): Ranço, Baldini
Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi
Fransa (2): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena
Polonya (2): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski
İngiltere (2): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson
Hırvatistan (2): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas
İsviçre (2): Gustav Haenni, Reto Ziegler
İspanya (2): Daniel Güiza, Josico
İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen
Slovakya (2): Miroslov Stoch, Martin Skrtel
Macaristan (1): Zobel
İran (1): Hossein Sadaghiani
Slovenya (1): Dzoni Novak
Güney Afrika (1): John Moshoeu
Bosna-Hersek (1): Demir Hotic
Gine (1): Süleyman Oulare
İsrail (1): Haim Revivo
Arjantin (1): Ariel Ortega
Uruguay (1): Diego Lugano
Şili (1): Claudio Maldonado
Çekya(1): Michal Kadlec
Not: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Boşnak futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:33
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Dirar Fırtınası
Toplam 11
Yorum
FBLİ forma eren derdiyokta, mükemmel forvetinizde senede 50gol felan atıormu bu?
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Biz başaracağız
Toplam 23
Yorum
efe tüfe fenerbahçe bir sene daha beklesin bence hemen olmaz.
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Dirar Fenerbahçe'nin 2. Faslı futbolcusu
Toplam 1
Yorum
Can yayla Bence cok iyi bir transfer basarili olur fenerbahcemize hayirli olsun
Dirar Fenerbahçe'nin 2. Faslı futbolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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