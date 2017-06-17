Dirar Fenerbahçe'nin 2. Faslı futbolcusu

Fenerbahçe'nin Fransa'nın Monaco takımından kadrosuna kattığı Nabil Dirar, kulüp tarihinin ikinci Faslı futbolcusu oldu.

Sarı-lacivertlilerin 3+1 yıllığına anlaştığı kanat oyuncusu, 1986 yılında Fas'da doğdu.

Fenerbahçe, Nabil Dirar transferiyle 2. kez bir Faslı futbolcuyu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, 2016 yılında Aatıf Chahechouhe'yu Sivasspor'dan transfer ederek, tarihindeki ilk Faslı futbolcuyu renklerine bağlamıştı.

Kariyerinde 3. ülke

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nabil Dirar, kariyerinde Belçika ve Fransa'nın ardından ilk defa başka bir ülkede forma giyecek.

Futbol kariyerine 18 yaşında başlayan Dirar, ilk profesyonel anlaşmasını Belçika alt lig takımlarından Diegem Sport ile gerçekleştirdi. İki yıl bu takımda oynadıktan sonra Belçika 1. Lig takımlarından Westerlo'ya transfer olan Faslı futbolcu, 2 yıl da burada görev yaptı.

Westerlo'nun ardından Belçika'nın köklü kulüplerinden Club Brugge ile anlaşan Dirar, burada gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi.

Faslı futbolcu 4 sezon Club Brugge'de oynadıktan sonra 2011-2012 sezonunda Fransa'nın Monaco takımına transfer oldu.

Monaco'da geçirdiği 6 sezonun ardından Fenerbahçe ile anlaşan Nabil Dirar, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek.

2 şampiyonluk gördü

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nabil Dirar'in kariyerinde 2 şampiyonluğu bulunuyor.

Faslı futbolcu, ilk şampiyonluğunu 2012-2013 sezonunda Monaco ile Fransa 2. Ligi'ni lider tamamlayarak elde etti.

Nabil Dirar, kariyerindeki en büyük başarıyı ise geçen sezon yine Monaco ile Fransa Lig 1 şampiyonluğuna ulaşarak yaşadı.

Dirar, bu sezon başında Fenerbahçe ile Monaco'yu karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda, sarı-lacivertli takıma karşı her iki maçta da forma giydi.

39 ülke 125 yabancı

Fenerbahçe, Nabil Dirar transferiyle 110 yıllık tarihinde şimdiye kadar 39 ülkeden 125 farklı yabancı futbolcuyu transfer etti.

Fenerbahçe'nin ilk yabancı futbolcusu ise bir İngiliz oldu. Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kuruluş kadrosunda da yer alan Horace Armitage, sarı-lacivertli formayı 1908 yılında giyerek tarihe geçti. Eski İngiliz futbolcu kısa bir süre Fenerbahçe'de oynadıktan sonra Galatasaray'a geçmişti.

En fazla Brezilyalılar

Fenerbahçe, 110 yıllık tarihinde en fazla Brezilyalı oyuncuların transferini gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli formayı bugüne dek, 19 Brezilyalı futbolcu terletti. Brezilyalıları, Yugoslavya 17, Yunanistan, Almanya, Romanya, Danimarka ve Hollanda beşer futbolcuyla takip etti.

Fenerbahçe'de ayrıca Nijerya, Senegal, Portekiz'den dörder, Bulgaristan, Mısır, Gana, Sırbistan ve Rusya'dan üçer, Kamerun, İtalya, Arnavutluk, Polonya, İngiltere, Hırvatistan, İsviçre, İspanya, İsveç, Ukrayna, Fransa, Slovakya ve Fas'tan ikişer, İran, Macaristan, Slovenya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Gine, İsrail, Arjantin, Uruguay, Şili ve Çekya'dan birer futbolcu transfer etti.

Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları

Sarı-lacivertli kulübün, 110 yılda kadrosuna dahil ettiği futbolcular ülkelerine göre şöyle:

Brezilya (19): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza ''Edu'', Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Yunanistan (5): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti.

Almanya (5): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke.

Romanya (5): Ion Nunweiler, İlie Datcu, Mircea Sasu, Sabin İlie, Viorel Moldovan.

Danimarka (5): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer.

Hollanda (5): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens

Nijerya (4): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike.

Senegal (4): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba

Portekiz (4): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani)

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustadter

Mısır (3): Hüseyin, Kamil, Faid

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov

Gana (3): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah

Sırbistan (3): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic

Fas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev

Kamerun (2): Henri Bienvenu, Pierre Webo

İtalya (2): Ranço, Baldini

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi

Fransa (2): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena

Polonya (2): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski

İngiltere (2): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson

Hırvatistan (2): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas

İsviçre (2): Gustav Haenni, Reto Ziegler

İspanya (2): Daniel Güiza, Josico

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen

Slovakya (2): Miroslov Stoch, Martin Skrtel

Macaristan (1): Zobel

İran (1): Hossein Sadaghiani

Slovenya (1): Dzoni Novak

Güney Afrika (1): John Moshoeu

Bosna-Hersek (1): Demir Hotic

Gine (1): Süleyman Oulare

İsrail (1): Haim Revivo

Arjantin (1): Ariel Ortega

Uruguay (1): Diego Lugano

Şili (1): Claudio Maldonado

Çekya(1): Michal Kadlec

Not: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Boşnak futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır.