 Biz başaracağız – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Biz başaracağız

    Biz başaracağız

    F.Bahçe’nin yeni hocası zaferin sırrını açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı “Taraftar yanımızda olsun, içleri rahat olsun. A’dan Z’ye bu takımı olması gereken yere yükselteceğiz” dedi

    Ve resmen yuvaya döndü... Sarı-lacivertlilerin yeni hocası resmi kontratı imzaladıktan sonra FB TV'ye konuştu. Kocaman "4 yıl önce başka hikaye vardı, şimdi başka hikaye var. Var olan şeyleri Fenerbahçe'ye katmaya son gücümüzle mücadele edeceğiz. Umarım iyi şeyler olur. Biz de iyi şeylerin olması için çalışacağız. Geçmişte yaptıklarımıza insanlar teşekkür etmişti. Hâlâ ediyorlar" dedi. FENERBAHÇE taraftarının kaliteyi sevdiğini belirten Aykut Kocaman geçen sezon tribünlere gelmeyen taraftara çok ihtiyaç duyduklarını belirtti. Kocaman özlenen başarıların kenetlenmeden geçtiğini söyledi.

    ONLAR AKILSIZ DEĞİLLER
    Deneyimli çalıştırıcı saha içinde çabalarını görünce taraftarın da tribünlere geleceğini söyledi. Kocaman "Biz sonuna kadar savaşacağız. Hiçbir taraftar grubu akılsız değil. Onların istediği mücadele eden takımı oluşturacağız. Fenerbahçe'de yarım kalan işlerim vardı. Taraftar rahat olsun. A'dan Z'ye bu takımı olması gereken yere yükselteceğiz" dedi.

    'YUVANA HOŞ GELDiN AYKUT KOCAMAN'
    Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın dönüşünü "Yuvana hoş geldin" diyerek taraftarlarına duyurdu. Hazırlanan özel videoda ise 3 Temmuz vurgusu dikkat çekti. Kocaman'ın çubuklu formayla futbolculuğundan kesitlerle başlayan video, hocalık dönemiyle sürdü. Bu bölümde deneyimli çalıştırıcının şu sözlerine yer verildi:

    *Fenerbahçe'nin cezası sanki bitmedi. 3 Temmuz'dan beri yapılmayanlar kalmadı.
    *Var olan Fenerbahçe'nin kurumsal kimliği ve heybetiyle duruşudur. Esas olan budur.
    *Özellikle bizi Şampiyonlar Ligi'nde göndermeyenlere yarı finalden selam olsun.
    *Burada Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak değil, bu ailenin bireyi olarak bulunuyorum. (3 Temmuz yürüyüşü) Video taraftarın "Sen bizim Kocaman gururumuzsun" tezahüratıyla sona erdi.

    3 TEMMUZ'U HATIRLATTI
    "3 Temmuz, F.Bahçe'nin geleceğini çalan bir durum değil, Türk futbolunun üzerinden geçen bir silindir haline geldi. Etkileri sürüyor. Kaos ortamında kupada final oynadık. Ligde belinden kesilmiş bir ekip gibiydik. Yarım puanla şampiyonluğu kaçırdık. Ertesi sene çok hata yaptık yoksa şampiyon olabilirdik. Gittik Avrupa Ligi'nde yarı final oynadık"

    TRANSFERLERE ÖVGÜ
    Aykut Kocaman yeni transferler Mathieu Valbuena, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ı övdü. Deneyimli çalıştırıcı "Takımın direncini yükseltmemiz gerekiyor. Üç isimde de bunlar mevcut. Çok yönlü oyuncular. İstekli, mücadele eden ve becerikli oyuncuları bir araya getirmek en büyük amacımız" ifadelerini kullandı.

    ALEX DE SOUZA BAŞARI DİLEDİ
    Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza kendisine yöneltilen Aykut Kocaman sorularına İnstagram'dan yanıt verdi. Alex "Benle ilişkisi kötüydü ama bu geride kaldı. Tarih oldu. 2012'de giderken 'Kulüp bir oyuncu kaybetmişti, bir taraftar kazandı' demiştim. Hala aynı yerdeyim. Ona kulübü yeni zaferlere taşımada bol şans ve başarı diliyorum. Ben kulübün başarılı olmasını istiyorum" yazdı.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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