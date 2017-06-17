Biz başaracağız
F.Bahçe’nin yeni hocası Aykut Kocaman zaferin sırrını açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı “Taraftar yanımızda olsun, içleri rahat olsun. A’dan Z’ye bu takımı olması gereken yere yükselteceğiz” dedi
ONLAR AKILSIZ DEĞİLLER
Deneyimli çalıştırıcı saha içinde çabalarını görünce taraftarın da tribünlere geleceğini söyledi. Kocaman "Biz sonuna kadar savaşacağız. Hiçbir taraftar grubu akılsız değil. Onların istediği mücadele eden takımı oluşturacağız. Fenerbahçe'de yarım kalan işlerim vardı. Taraftar rahat olsun. A'dan Z'ye bu takımı olması gereken yere yükselteceğiz" dedi.
'YUVANA HOŞ GELDiN AYKUT KOCAMAN'
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın dönüşünü "Yuvana hoş geldin" diyerek taraftarlarına duyurdu. Hazırlanan özel videoda ise 3 Temmuz vurgusu dikkat çekti. Kocaman'ın çubuklu formayla futbolculuğundan kesitlerle başlayan video, hocalık dönemiyle sürdü. Bu bölümde deneyimli çalıştırıcının şu sözlerine yer verildi:
*Fenerbahçe'nin cezası sanki bitmedi. 3 Temmuz'dan beri yapılmayanlar kalmadı.
*Var olan Fenerbahçe'nin kurumsal kimliği ve heybetiyle duruşudur. Esas olan budur.
*Özellikle bizi Şampiyonlar Ligi'nde göndermeyenlere yarı finalden selam olsun.
*Burada Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak değil, bu ailenin bireyi olarak bulunuyorum. (3 Temmuz yürüyüşü) Video taraftarın "Sen bizim Kocaman gururumuzsun" tezahüratıyla sona erdi.
3 TEMMUZ'U HATIRLATTI
"3 Temmuz, F.Bahçe'nin geleceğini çalan bir durum değil, Türk futbolunun üzerinden geçen bir silindir haline geldi. Etkileri sürüyor. Kaos ortamında kupada final oynadık. Ligde belinden kesilmiş bir ekip gibiydik. Yarım puanla şampiyonluğu kaçırdık. Ertesi sene çok hata yaptık yoksa şampiyon olabilirdik. Gittik Avrupa Ligi'nde yarı final oynadık"
TRANSFERLERE ÖVGÜ
Aykut Kocaman yeni transferler Mathieu Valbuena, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ı övdü. Deneyimli çalıştırıcı "Takımın direncini yükseltmemiz gerekiyor. Üç isimde de bunlar mevcut. Çok yönlü oyuncular. İstekli, mücadele eden ve becerikli oyuncuları bir araya getirmek en büyük amacımız" ifadelerini kullandı.
ALEX DE SOUZA BAŞARI DİLEDİ
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza kendisine yöneltilen Aykut Kocaman sorularına İnstagram'dan yanıt verdi. Alex "Benle ilişkisi kötüydü ama bu geride kaldı. Tarih oldu. 2012'de giderken 'Kulüp bir oyuncu kaybetmişti, bir taraftar kazandı' demiştim. Hala aynı yerdeyim. Ona kulübü yeni zaferlere taşımada bol şans ve başarı diliyorum. Ben kulübün başarılı olmasını istiyorum" yazdı.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:22
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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