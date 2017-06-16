Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, Mathiue Valbuena'nın ardından Faslı oyuncu Nabil Dirar 'la da anlaştı.31 yaşındaki oyuncu bugün Fransa'nın Nice kentinden kalkan uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Çok sayıda taraftarın karşıladığı Dirar için güvenlik görevlileri çember oluşturdu.

Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vararak İstanbul'a getirdiği Nabil Dirar'ı sağlık kontrolünden geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Nabil Dirar'ın, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'da bir dizi tetkik ve muayeneye tabi tutulduğu aktarıldı.





İlk olarak kan değerlerine bakılan Faslı oyuncunun, ardından solunum ve efor testinden geçtiği, daha sonra da göz ile ortopedi muayenelerinin yapıldığı ifade edildi.