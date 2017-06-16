Nabil Dirar, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin son transferi Nabil Dirar, İstanbul Atatürk Havaalanı'na geldi.
31 yaşındaki oyuncu bugün Fransa'nın Nice kentinden kalkan uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Çok sayıda taraftarın karşıladığı Dirar için güvenlik görevlileri çember oluşturdu.
Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vararak İstanbul'a getirdiği Nabil Dirar'ı sağlık kontrolünden geçirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Nabil Dirar'ın, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'da bir dizi tetkik ve muayeneye tabi tutulduğu aktarıldı.
İlk olarak kan değerlerine bakılan Faslı oyuncunun, ardından solunum ve efor testinden geçtiği, daha sonra da göz ile ortopedi muayenelerinin yapıldığı ifade edildi.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:52
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Bongonda ve Ahmet tamam
Toplam 10
Yorum
Abdullah 58 Bu adam Yusuf dan kesinlikle iyi degil castillonun yedegi olur anca sag ve sol ic oynayan oyuncu lazim Yada ersun yanal degistirin
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Nabil Dirar, İstanbul'a geldi
Toplam 11
Yorum
Durust Ol Yeter 5 10 para verib Aziz Yildirim Torenle Futlolcu karsiliyor.Bu insalari ne zamana kadar kandiracaksiniz . Dinarda Kendini Yildiz zanediyor ..
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Elçi Valbuena
Toplam 9
Yorum
Ekoo Valbuena seni görse ülkeyi terk eder
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