Fenerbahçe üst üste 2. kez şampiyon!

Fenerbahçe, maçın bitimine 2 dakika kala 14 sayı geride olmasına rağmen maçı uzatmaya taşımayı başardı. Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe maçının normal süresi 84-84 sona erince karşılaşma uzatmalara gitti.





Uzatma bölümünde siyah-beyazlılara üstünlük kuran Obradovic'in ekibi, Akatlar'dan 5 sayı farkla 98-94 galip ayrılarak final serisini 4-0'a getirdi ve Spor Toto Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.



VESELY'DEN AKATLAR HATIRASI!

Final maçında 26 sayı 11 ribaundlık performans sergileyen Vesely, Akatlar'daki fileleri kesti





MVP BOGDANOVİC

Bogdan Bogdanovic, Spor Toto Basketbol Ligi final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.



FENERBAHÇE KUPASINI ALDI

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde Beşiktaş Sompo Japan'a 4-0'lık üstünlük kuran Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler, karşılaşma sonunda kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı.



Spor Toto Basketbol Süper Ligi 2016-2017 Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe, kupasını aldı. Bu sezon Euroleague şampiyonluğunu kazanan ve Basketbol Süper Ligi'nde de üst üste 2. kez şampiyon olan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından kupasını aldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçeli basketbolculara önce madalyalarını verdi, ardından da iki isim Fenerbahçe Kaptanı Melih Mahmutoğlu'na kupayı verdi.



Fenerbahçe'ye final serisinde 4-0 kaybeden Beşiktaş Sompo Japan'a 2.'lik şiltini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Özden Pelister verdi. Final serisinin en değerli ismi ise Fenerbahçe'li Bogdan Bogdanovic oldu. Bogdanovic'in ödülünü Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu verdi.



Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi



Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Alper Altuğ Kösedağ xx, Yener Yılmaz xx



Beşiktaş Sompo Japan: Kenan xxx 22, Strawberry xxx 20, Clark xxx 9, Roll xxx 15, Stimac xxx 13, Erkan xx 3, Weems xx 8, Sertaç x 4, Muratcan x, Şafak x



Başantrenör: Ufuk Sarıca



Fenerbahçe: Bogdanovic xxx 23, Vesely xxx 26, Udoh xxx 12, Ali Muhammed xxx 14, Kalinic xx 7, Melih x 2, Datome x 4, Sloukas x 2, Ahmet xx 6, Berk x, Egehan x 2, Barış x



Başantrenör: Zeljko Obradovic