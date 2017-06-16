Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'la anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kocaman'la 2 yıllık sözleşme imzalandı.
İşte sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama:
"YUVANA HOŞ GELDİN AYKUT KOCAMAN
1988-1996 yılları arasında futbol takımımızın formasını başarıyla terletmiş, 2010-2013 yılları arasında 1 lig ve 2 Türkiye Kupası zaferi ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final sevincini camiamıza yaşatan takımımızın teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır.
Geçtiğimiz yıl Atiker Konyaspor'un teknik direktörlüğünü yürüten Sayın Aykut Kocaman ve ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Camiamızın yetiştirdiği önemli bir değer olan Sayın Aykut Kocaman'a yuvana 'hoş geldin' diyor, futbol takımımızın başında kendisine nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.
Yeni teknik direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'ın imza törenine dair detaylar ilerleyen günlerde duyurulacaktır.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:08
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Bongonda ve Ahmet tamam
Toplam 10
Yorum
Abdullah 58 Bu adam Yusuf dan kesinlikle iyi degil castillonun yedegi olur anca sag ve sol ic oynayan oyuncu lazim Yada ersun yanal degistirin
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Nabil Dirar, İstanbul'a geldi
Toplam 11
Yorum
Durust Ol Yeter 5 10 para verib Aziz Yildirim Torenle Futlolcu karsiliyor.Bu insalari ne zamana kadar kandiracaksiniz . Dinarda Kendini Yildiz zanediyor ..
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Elçi Valbuena
Toplam 9
Yorum
Ekoo Valbuena seni görse ülkeyi terk eder
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