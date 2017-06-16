 Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık! – Fotomaç – 16 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!

    Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!

    Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'la anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kocaman'la 2 yıllık sözleşme imzalandı.

    İşte sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama:

    "YUVANA HOŞ GELDİN AYKUT KOCAMAN

    1988-1996 yılları arasında futbol takımımızın formasını başarıyla terletmiş, 2010-2013 yılları arasında 1 lig ve 2 Türkiye Kupası zaferi ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final sevincini camiamıza yaşatan takımımızın teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır.

    Geçtiğimiz yıl Atiker Konyaspor'un teknik direktörlüğünü yürüten Sayın Aykut Kocaman ve ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

    Camiamızın yetiştirdiği önemli bir değer olan Sayın Aykut Kocaman'a yuvana 'hoş geldin' diyor, futbol takımımızın başında kendisine nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

    Yeni teknik direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'ın imza törenine dair detaylar ilerleyen günlerde duyurulacaktır.

    FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."

    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.