F.Bahçe, Nabil Dirar'ı resmen açıklaması
Fenerbahçe, Nabil Dirar ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş
İSTANBUL'DA TARAFTAR KARŞILADI
31 yaşındaki oyuncu bugün Fransa'nın Nice kentinden kalkan uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Çok sayıda taraftarın karşıladığı Dirar için güvenlik görevlileri çember oluşturdu.
Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vararak İstanbul'a getirdiği Nabil Dirar'ı sağlık kontrolünden geçirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Nabil Dirar'ın, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'da bir dizi tetkik ve muayeneye tabi tutulduğu aktarıldı.
İlk olarak kan değerlerine bakılan Faslı oyuncunun, ardından solunum ve efor testinden geçtiği, daha sonra da göz ile ortopedi muayenelerinin yapıldığı ifade edildi.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:57
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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