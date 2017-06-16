 F.Bahçe, Nabil Dirar'ı resmen açıklaması – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe, 'ı resmen açıklaması

    F.Bahçe, Nabil Dirar'ı resmen açıklaması

    Fenerbahçe, ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

    Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, Mathiue Valbuena'nın ardından Faslı oyuncu 'la da anlaştı. F.Bahçe'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada Faslı oyuncu ve kulübü Monaco ile prensip anlaşmasına vardığını ve Dirar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacaklarını duyurdu. İşte yapılan açıklama; Kulübümüz, profesyonel futbolcu Nabil Dirar ve takımı AS Monaco ile yaptığı görüşmeler sonucu, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi transfer sezonu açıldıktan sonra Nabil Dirar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş

    İSTANBUL'DA TARAFTAR KARŞILADI
    31 yaşındaki oyuncu bugün Fransa'nın Nice kentinden kalkan uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Çok sayıda taraftarın karşıladığı Dirar için güvenlik görevlileri çember oluşturdu.

    Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vararak İstanbul'a getirdiği Nabil Dirar'ı sağlık kontrolünden geçirdi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Nabil Dirar'ın, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'da bir dizi tetkik ve muayeneye tabi tutulduğu aktarıldı.

    İlk olarak kan değerlerine bakılan Faslı oyuncunun, ardından solunum ve efor testinden geçtiği, daha sonra da göz ile ortopedi muayenelerinin yapıldığı ifade edildi.



    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:57
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