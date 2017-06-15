Vardy harekatı

Transferde bu sezon büyük oynayan sarı-lacivertliler bir büyük yıldıza daha kanca attı. Kanarya’nın Leicester City’den James Vardy için nabız yokladığı belirtildi.

Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe en büyük bombasını patlatmak için kolları sıvadı. Hedefteki isim Leicester City'nin forvet James Vardy... İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki golcü için ilk olarak menajerler düzeyinde temas kuruldu. Sarı-lacivertliler, Leicester City ile 2019 yılına kadar kontratı olan tecrübeli forvet için kiralama formülünü devreye sokacak. Sarı-lacivertli yönetim, Vardy transferini bitirebilirse forma satışlarında da patlama bekliyor.



FORVET HATTINDA SIKINTI VAR

Teknik direktör Aykut Kocaman, Robin van Persie için "Ondan iyisini mi bulacağız" dese de Hollandalı yıldızın fiziksel olarak tüm sezonu kaldırması güç görünüyor. Partnerlerinden Moussa Sow ile yolların ayrılması kesin gibi. Atiker Konya maçında kolu kırılan Fernandao da şans bulduğunda beklenileni verememişti. Sarı-lacivertli kurmaylar, süper bir golcü alarak ligin tozunu atmayı hedefliyor. Bu sebeple gizliden yürütülen Vardy transferine büyük önem veriliyor.



FABRİKADA İŞÇİYDİ

Leicester City'nin geçen sezon 'peri masalı' olarak adlandırılan şampiyonluğunda James Vardy'nin katkısı büyüktü. Amatörde oynarken fabrika işçisi olarak çalışıyordu. 6 yıl önce 7. Lig'de top koşturan Vardy inanılaz bir yükselişle Premier Lig'de Leicester'de oynamaya başladı. 24 golle takımının en skorer ismi oldu.