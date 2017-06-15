Vardy harekatı
Transferde bu sezon büyük oynayan sarı-lacivertliler bir büyük yıldıza daha kanca attı. Kanarya’nın Leicester City’den James Vardy için nabız yokladığı belirtildi.
FORVET HATTINDA SIKINTI VAR
Teknik direktör Aykut Kocaman, Robin van Persie için "Ondan iyisini mi bulacağız" dese de Hollandalı yıldızın fiziksel olarak tüm sezonu kaldırması güç görünüyor. Partnerlerinden Moussa Sow ile yolların ayrılması kesin gibi. Atiker Konya maçında kolu kırılan Fernandao da şans bulduğunda beklenileni verememişti. Sarı-lacivertli kurmaylar, süper bir golcü alarak ligin tozunu atmayı hedefliyor. Bu sebeple gizliden yürütülen Vardy transferine büyük önem veriliyor.
FABRİKADA İŞÇİYDİ
Leicester City'nin geçen sezon 'peri masalı' olarak adlandırılan şampiyonluğunda James Vardy'nin katkısı büyüktü. Amatörde oynarken fabrika işçisi olarak çalışıyordu. 6 yıl önce 7. Lig'de top koşturan Vardy inanılaz bir yükselişle Premier Lig'de Leicester'de oynamaya başladı. 24 golle takımının en skorer ismi oldu.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
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Mitrovic için dev kapışma
Toplam 3
Yorum
Huseyn Şu yorumları herdefa göruyorum hep bu ne biciö transfer fln filn ronaldoyumu istiyorsunuz?
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
yorumcu 30 yaş üstü moruklar takımı oluşturmaya devam.
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
Fatih Siz bunları bize yıldız diye yutturacağınızı mı sanıyorsunuz. Ne GS forması alırım, ne maçını izlerim ne de destek veririm.
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