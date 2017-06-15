 Sarı-lacivert iftar – Fotomaç – 15 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Sarı-lacivert iftar

    Sarı-lacivert iftar
    Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Çekmeköy Şubesi'nin geleneksel sokak iftarına yüzlerce kişi katıldı. Yönetici Metin Doğan'ın da yer aldığı iftarda oruçlar açıldıktan sonra sarı-lacivertli takımın son durumu konuşuldu.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sarı-lacivert iftar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.