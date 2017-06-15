Neustadter’e durmak yok

Yeni transferlerle birlikte Fenerbahçe'de ilk 11 oyuncusu olmak artık bir hayli zorlaşacak. Bunu bilen Roman Neustadter'de takım arkadaşları tatil yaparken yoğun şekilde çalışıyor. Rus futbolcu videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Neustadter "Fenerbahçe ile başarılı olmak istiyorum. Bu kadar büyük yıldızların olduğu kadroya girmek kolay değil. Bu yüzden çok çalışıyorum" diye konuştu.