Nabil Dirar resmen Fenerbahçe'de
Daha önce Valbuena ile anlaşan Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı.Sarı lacivertli takım, Monaco'da forma giyen 31 yaşındaki Nabil Dirar anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe, Valbuena'nın ardından Monaco'da forma giyen kanat oyuncusu Nabil Dirar'ı da İstanbul'a getiriyor. Fenerbahçe Kulübü, Nabil Dirar'ın transferi için Monaco ile prensip anlaşmasına varıldığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:
"Kulübümüz, futbolcu Nabil Dirar'ın kulübümüze transferi konusunda AS Monaco ile prensip anlaşmasına varmıştır. Nabil Dirar, 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 15:30'da İstanbul'a gelecek ve futbolcu ile görüşmeler burada devam edecektir. Ayrıca Dirar'ın sağlık kontrolleri İstanbul'da gerçekleşecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
MENAJER KOUDIER: YARIN İSTANBUL'A GELECEK
Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşuna açıklamalarda bulunan Dirar'ın menajeri Kouider, "Bu gece imza atılırsa, Dirar yarın İstanbul'a gelecek" dedi.Dirar'ın menajeri F. Kouider, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, ''Bu gece imza atılırsa, Dirar yarın İstanbul'a gelecek'' dedi.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:29
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Toplam 14
Yorum
göztepeli bn tarafsızım ama unutma kocum fb bu ülkede hakem yetiştiren 1 numaralı takım boş yapmayın
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Toplam 4
Yorum
SAMSUNSPOR İYİ BİR TOPCU DEĞİL AMA HIRSI,AZMİ OLDUKÇA FAZLA SAMSUNSPOR TARAFTARI OLARAK OLDUKÇA KIZDIK BU ADAMA AMA İŞİNİ LAYIĞIYLA YAPAR MANİSA YA H.O
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Toplam 15
Yorum
GS78 Aman dönme. Gitmek icin yapmadigin kalmadi. Iyi Futbolcusun ama GS gercekten sevdigine inanmiyorum. Hem 30-32 yasinda gelsen ne olur sanki
Nabil Dirar resmen Fenerbahçe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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