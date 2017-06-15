 Nabil Dirar resmen Fenerbahçe'de – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    resmen Fenerbahçe'de

    Nabil Dirar resmen Fenerbahçe'de

    Daha önce Valbuena ile anlaşan Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı.Sarı lacivertli takım, Monaco'da forma giyen 31 yaşındaki anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

    Fenerbahçe, Valbuena'nın ardından Monaco'da forma giyen kanat oyuncusu 'ı da İstanbul'a getiriyor. Fenerbahçe Kulübü, Nabil Dirar'ın transferi için Monaco ile prensip anlaşmasına varıldığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

    "Kulübümüz, futbolcu Nabil Dirar'ın kulübümüze transferi konusunda AS Monaco ile prensip anlaşmasına varmıştır. Nabil Dirar, 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 15:30'da İstanbul'a gelecek ve futbolcu ile görüşmeler burada devam edecektir. Ayrıca Dirar'ın sağlık kontrolleri İstanbul'da gerçekleşecektir.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

    MENAJER KOUDIER: YARIN İSTANBUL'A GELECEK
    Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşuna açıklamalarda bulunan Dirar'ın menajeri Kouider, "Bu gece imza atılırsa, Dirar yarın İstanbul'a gelecek" dedi.Dirar'ın menajeri F. Kouider, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, ''Bu gece imza atılırsa, Dirar yarın İstanbul'a gelecek'' dedi.

    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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