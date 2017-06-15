Nabil Dirar resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Valbuena'nın ardından Monaco'da forma giyen kanat oyuncusu Nabil Dirar'ı da İstanbul'a getiriyor. Fenerbahçe Kulübü, Nabil Dirar'ın transferi için Monaco ile prensip anlaşmasına varıldığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:



"Kulübümüz, futbolcu Nabil Dirar'ın kulübümüze transferi konusunda AS Monaco ile prensip anlaşmasına varmıştır. Nabil Dirar, 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 15:30'da İstanbul'a gelecek ve futbolcu ile görüşmeler burada devam edecektir. Ayrıca Dirar'ın sağlık kontrolleri İstanbul'da gerçekleşecektir.



Kamuoyunun bilgisine duyurulur."



MENAJER KOUDIER: YARIN İSTANBUL'A GELECEK

Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşuna açıklamalarda bulunan Dirar'ın menajeri Kouider, "Bu gece imza atılırsa, Dirar yarın İstanbul'a gelecek" dedi.Dirar'ın menajeri F. Kouider, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, ''Bu gece imza atılırsa, Dirar yarın İstanbul'a gelecek'' dedi.