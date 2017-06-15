 Kocaman devrim – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Kocaman devrim

    Kocaman devrim

    “Yıldızları yönetemiyor” deniyordu. Valbuena ve RVP’ye sarıldı.

    'nin efsane ismi Alex de Souza ile yaşadığı sorunlar nedeniyle "Yıldızlarla anlaşamıyor" algısı oluşturulan Aykut Kocaman tam tersi bir görüntü çiziyor. Deneyimli hoca, Robin van Persie için "Ondan daha iyi forvet mi var" açıklamalarını yaparken takımın yeni yıldızı Mathieu Valbuena'yı da öve öve bitiremedi. 32'lik yıldızı enerjisi tükenmeyen Dirk Kuyt'a benzeten "Sen benim liderim olacaksın" diyerek onu göklere çıkardı. Tecrübeli çalıştırıcı böylece takımın iki büyük yıldızını motive etti.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
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