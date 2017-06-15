Kaleye son aday Boffin

Kanarya uzun süre peşinden koştuğu David Ospina transferi çıkmaza girince alternatiflerine yönelmişti. Malaga'nın 33 yaşındaki tecrübeli eldiveni Carlos Kameni ile söz kesen sarılacivertliler, Eskişehirspor'dan Ruud Boffin'le de temas kurdu. Es-Es'le kontratını fesheden Belçikalı kaleci geçtiğimiz yıl da düşünülüyordu.