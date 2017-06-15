İtalya için Obradovic iddiası
İtalyan basını, İtalya Basketbol Federasyonu'nun Fenerbahçe ile Euroleague zaferi kazanan Zeljko Obradovic'e teklif götürmeye hazırlandığını iddia etti.
Öte yandan gazetede Obradovic'in alternatifleri arasında Galatasaray'ın sözleşme uzatmadığı Ergin Ataman da gösterildi. Ataman'ın daha önce Montepaschi Siena ile İtalya tecrübesi edindiği ve Galatasaray'dan ayrıldığı hatırlatıldı.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:01
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Vardy harekatı
Toplam 10
Yorum
aslan rvp bundan iki kat daha iyi. rvp satılırsa eğer kiralık düşünülebilir.
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Vardy harekatı
Toplam 10
Yorum
umar saçma sapan haber yapıyonuz vardy ihtimal yok buraya gelmesinde
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Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe!
Toplam 55
Yorum
fazkartal Sevnmek için takım tutup kendi takımııza oyuncmuza sövmüyoruz. İyiyi tebrik ederiz. Tebrikler FB. Futboldada 2 yıldır biz iyyiz ağlsanızda
İtalya için Obradovic iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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