 ''Güneşlenmeye gelmedim!'' – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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HEPSİ
    15 Haziran 2017, Perşembe
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    ''Güneşlenmeye gelmedim!''

    ''Güneşlenmeye gelmedim!''

    L’Equipe Muhabiri: 32 yaşında Türkiye’ye emekliliğe mi gidiyorsun? : Güneşlenmeye gelmedim. Meydan okumak için buradayım.

    Kanarya'nın yeni yıldızı Mathieu Valbuena, L'Eqiupe Gazetesi'ne verdiği röportajdaki açıklamalarıyla sarı-lacivertlilerin gönüllerini fethedecek. Muhabirin "32 yaşında Türkiye'ye emekliliğe mi gidiyorsun? sorusuna "Şaka mı yapıyorsun? Fenerbahçe'nin stadını daha önceden biliyordum. Orada harika bir atmosfer var. Tesisler de muhteşem. Sayısız kupayla dolu müzeleri var. Kjaer, Van Persie, Wiel gibi yıldızlar da orada. Buraya güneşlenmeye gelmedim. Meydan okumaya geldim. Ben futbolu kazanmak için oynarım" cevabını verdi.

    'ÖN YARGI OLMAZ'
    Lyon'da iyi oynamasına rağmen sürekli yaşı ve maaşıyla ilgili eleştiriler yapıldığını söyleyen Mathieu Valbuena değişikliğe ihtiyaç duyduğu için F.Bahçe'ye geldiğini söyledi. 32 yaşındaki futbolcu "Lyon'da goller attım, asistler yaptım ama hep yaşım, maaşım konuşuldu. Hiç kimse performansımı objektif olarak değerlendirmedi. Dinamo Moskova'da oynarken böyle bir algı yoktu, F.Bahçe'de de böyle bir ön yargı olacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

    L'Equipe'in yorumu: Valbuena uzun zaman sonra bu kadar istekli ve hırslı. Marsilya'daki genç coşkulu günlerindeki gibi. Lyon'daki bıkkınlık hissini üzerinden atmış. Yeni bir maceraya tamamen hazır.

    AYKUT KOCAMAN BENİ ÇOK İSTEDİ
    "2012 yılında Marsilya'da forma giyerken 'ye karşı Avrupa Ligi'nde oynamıştık. Takımın başında Aykut Kocaman vardı. Aradan 5 yıl geçti ve Kocaman yine Fenerbahçe'de. Bir teknik adam hala sizi bu kadar çok istiyorsa, bu çok önemli. Lyon'dan ayrılmak istiyordum. Menajerim Jean- Pierre Bernes ile görüştüm. Beni çok isteyen, şartları iyi olan Fenerbahçe'ye 'Evet' dedim. 500 taraftar beni karşıladı. Olağanüstü bir ortamdı. Benden beklentiler büyük. Bunun karşılığını vereceğim."

    'HEDEFİM ŞAMPİYONLUK
    "Fenerbahçe'de öncelikli hedefim sezonu şampiyon olarak tamamlamak. Kendim için de hedeflerim var. Fenerbahçe'de göstereceğim performansla Fransa Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda olmayı çok istiyorum."

    ARTILARI
    Duran top kullanma
    Kilit pas verme
    Ara pası verme
    Çalım
    Uzaktan şut

    EKSİLERİ
    Bitiricilik
    Hava topu
    Defansif katkı

    OYUN STİLİ
    Kolay faul alır
    Adam geçmeyi sever
    Kanattan içeri girmeyi sever
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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