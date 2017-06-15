''Güneşlenmeye gelmedim!''
L’Equipe Muhabiri: 32 yaşında Türkiye’ye emekliliğe mi gidiyorsun? Valbuena: Güneşlenmeye gelmedim. Meydan okumak için buradayım.
'ÖN YARGI OLMAZ'
Lyon'da iyi oynamasına rağmen sürekli yaşı ve maaşıyla ilgili eleştiriler yapıldığını söyleyen Mathieu Valbuena değişikliğe ihtiyaç duyduğu için F.Bahçe'ye geldiğini söyledi. 32 yaşındaki futbolcu "Lyon'da goller attım, asistler yaptım ama hep yaşım, maaşım konuşuldu. Hiç kimse performansımı objektif olarak değerlendirmedi. Dinamo Moskova'da oynarken böyle bir algı yoktu, F.Bahçe'de de böyle bir ön yargı olacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
L'Equipe'in yorumu: Valbuena uzun zaman sonra bu kadar istekli ve hırslı. Marsilya'daki genç coşkulu günlerindeki gibi. Lyon'daki bıkkınlık hissini üzerinden atmış. Yeni bir maceraya tamamen hazır.
AYKUT KOCAMAN BENİ ÇOK İSTEDİ
"2012 yılında Marsilya'da forma giyerken Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi'nde oynamıştık. Takımın başında Aykut Kocaman vardı. Aradan 5 yıl geçti ve Kocaman yine Fenerbahçe'de. Bir teknik adam hala sizi bu kadar çok istiyorsa, bu çok önemli. Lyon'dan ayrılmak istiyordum. Menajerim Jean- Pierre Bernes ile görüştüm. Beni çok isteyen, şartları iyi olan Fenerbahçe'ye 'Evet' dedim. 500 taraftar beni karşıladı. Olağanüstü bir ortamdı. Benden beklentiler büyük. Bunun karşılığını vereceğim."
'HEDEFİM ŞAMPİYONLUK
"Fenerbahçe'de öncelikli hedefim sezonu şampiyon olarak tamamlamak. Kendim için de hedeflerim var. Fenerbahçe'de göstereceğim performansla Fransa Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda olmayı çok istiyorum."
ARTILARI
Duran top kullanma
Kilit pas verme
Ara pası verme
Çalım
Uzaktan şut
EKSİLERİ
Bitiricilik
Hava topu
Defansif katkı
OYUN STİLİ
Kolay faul alır
Adam geçmeyi sever
Kanattan içeri girmeyi sever
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
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Mitrovic için dev kapışma
Toplam 3
Yorum
Huseyn Şu yorumları herdefa göruyorum hep bu ne biciö transfer fln filn ronaldoyumu istiyorsunuz?
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
yorumcu 30 yaş üstü moruklar takımı oluşturmaya devam.
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
Fatih Siz bunları bize yıldız diye yutturacağınızı mı sanıyorsunuz. Ne GS forması alırım, ne maçını izlerim ne de destek veririm.
''Güneşlenmeye gelmedim!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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