Fenerbahçe'de transfer gelişmesi!

Yeni sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Dirar transferi son aşamaya geldi.



Fenerbahçe ile görüşen Dirar'ın menajeri F. Kouider, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, ''Bu gece imza atılırsa, Dirar yarın İstanbul'a gelecek'' dedi.