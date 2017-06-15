 Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'de transfer gelişmesi!

    Fenerbahçe'de transfer gelişmesi!

    Daha önce Valbuena ile anlaşan Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı.Sarı lacivertli takım, Monaco'da forma giyen 31 yaşındaki ile her konuda anlaştı.

    Yeni sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Dirar transferi son aşamaya geldi.

    Fenerbahçe ile görüşen Dirar'ın menajeri F. Kouider, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, ''Bu gece imza atılırsa, Dirar yarın İstanbul'a gelecek'' dedi.

    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:02
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