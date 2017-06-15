Fenerbahçe'de transfer gelişmesi!
Daha önce Valbuena ile anlaşan Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı.Sarı lacivertli takım, Monaco'da forma giyen 31 yaşındaki Nabil Dirar ile her konuda anlaştı.
Yeni sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Dirar transferi son aşamaya geldi.
Fenerbahçe ile görüşen Dirar'ın menajeri F. Kouider, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, ''Bu gece imza atılırsa, Dirar yarın İstanbul'a gelecek'' dedi.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:02
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Burak’ın el yakan maliyeti
Toplam 24
Yorum
61 kadir Yılda 8 milyon avro alıyor.. merak etmeyin zaten kendi gelmez. Fotomac bunları yazmazsa millet ne okucak. Emin olun gelse süper olur
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Vardy harekatı
Toplam 20
Yorum
fenerbahçe fenerbahce transfer komitesinin bu kafa yapısını değiştirmesi lazım...avrupa kıtası harıc diğer kıtalarda binlerce ronaldo,messi var...
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Kocaman devrim
Toplam 17
Yorum
BOFFİN KALEYE BOFFİNİ KOY..VOLKANI 3. YEDEK YAP. YETER.
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