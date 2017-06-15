 En iyi sezonumdu – Fotomaç – 15 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    En iyi sezonumdu

    En iyi sezonumdu

    Josef, en iyi sezonunu geçirmesine rağmen Brezilya’da bunun ses getirmediğini dile getirdi. Sambacı “Türkiye’de iyi kazanıyoruz ama fark edilmiyoruz” dedi.

    Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza Sports TV'ye samimi bir röportaj verdi. Her Brezilyalı için Milli Takım'da oynamanın en büyük hayal olduğunu belirten 28 yaşındaki futbolcu dobra dobra konuştu. Josef "Türkiye'deki en iyi performansımı sergiledim ama Brezilya'da kimsenin haberi yoktu. Yine de teknik direktör Tite'nin dikkatini çekmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

    SAO PAULO'YA YAPSAM...
    Josef şunları söyledi: "Türkiye'de yaptıklarımı Sao Paulo formasıyla gerçekleştirsem şu anda kesin olarak Brezilya Milli Takımı'na seçilirdim. Türkiye'de çok iyi para kazanıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynama şansı elde ediyoruz. Portekiz Ligi'nde yaptıklarınız görülüyor ancak Türkiye Ligi maalesef fazla ilgi çekmiyor."
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    En iyi sezonumdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.