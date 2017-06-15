En iyi sezonumdu
Josef, en iyi sezonunu geçirmesine rağmen Brezilya’da bunun ses getirmediğini dile getirdi. Sambacı “Türkiye’de iyi kazanıyoruz ama fark edilmiyoruz” dedi.
SAO PAULO'YA YAPSAM...
Josef şunları söyledi: "Türkiye'de yaptıklarımı Sao Paulo formasıyla gerçekleştirsem şu anda kesin olarak Brezilya Milli Takımı'na seçilirdim. Türkiye'de çok iyi para kazanıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynama şansı elde ediyoruz. Portekiz Ligi'nde yaptıklarınız görülüyor ancak Türkiye Ligi maalesef fazla ilgi çekmiyor."
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:35
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Mitrovic için dev kapışma
Toplam 3
Yorum
Huseyn Şu yorumları herdefa göruyorum hep bu ne biciö transfer fln filn ronaldoyumu istiyorsunuz?
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
yorumcu 30 yaş üstü moruklar takımı oluşturmaya devam.
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
Fatih Siz bunları bize yıldız diye yutturacağınızı mı sanıyorsunuz. Ne GS forması alırım, ne maçını izlerim ne de destek veririm.
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