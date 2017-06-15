En iyi sezonumdu

Josef, en iyi sezonunu geçirmesine rağmen Brezilya’da bunun ses getirmediğini dile getirdi. Sambacı “Türkiye’de iyi kazanıyoruz ama fark edilmiyoruz” dedi.

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza Sports TV'ye samimi bir röportaj verdi. Her Brezilyalı için Milli Takım'da oynamanın en büyük hayal olduğunu belirten 28 yaşındaki futbolcu dobra dobra konuştu. Josef "Türkiye'deki en iyi performansımı sergiledim ama Brezilya'da kimsenin haberi yoktu. Yine de teknik direktör Tite'nin dikkatini çekmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



SAO PAULO'YA YAPSAM...

Josef şunları söyledi: "Türkiye'de yaptıklarımı Sao Paulo formasıyla gerçekleştirsem şu anda kesin olarak Brezilya Milli Takımı'na seçilirdim. Türkiye'de çok iyi para kazanıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynama şansı elde ediyoruz. Portekiz Ligi'nde yaptıklarınız görülüyor ancak Türkiye Ligi maalesef fazla ilgi çekmiyor."