 Dirar açıklanıyor – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Dirar açıklanıyor

    Dirar açıklanıyor

    Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'dan sonra açıklanacak ilk isim olacak.

    Sarı-lacivertli yöneticiler, oyuncuyla her konuda anlaşmıştı. Menajeri Fouad Ben Kouder de "Anderlecht ona bir teklif yaptı ama Belçika'ya dönmeyi düşünmüyoruz" dedi. Belçika basını, Kouder'in bu şekilde konuşmasına sebep olarak Dirar'ın Fenerbahçe ile el sıkışmasını gösterdi. Kısa süre içinde transferi duyurulacak.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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