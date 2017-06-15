Dirar açıklanıyor

Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'dan sonra açıklanacak ilk isim Nabil Dirar olacak.

Sarı-lacivertli yöneticiler, oyuncuyla her konuda anlaşmıştı. Menajeri Fouad Ben Kouder de "Anderlecht ona bir teklif yaptı ama Belçika'ya dönmeyi düşünmüyoruz" dedi. Belçika basını, Kouder'in bu şekilde konuşmasına sebep olarak Dirar'ın Fenerbahçe ile el sıkışmasını gösterdi. Kısa süre içinde transferi duyurulacak.