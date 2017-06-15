 Castellano bekliyor – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    bekliyor

    Castellano bekliyor
    Fenerbahçe ile Hasan Ali Kaldırım arasındaki ilk pazarlıklardan olumlu sonuç çıkmamıştı. Yönetim, tecrübeli sol bek de bir sorun yaşanacağını düşünmüyor. Yine de tedbiri elden bırakmıyor. Hasan Ali'nin imzaya yanaşmaması durumunda Las Palmas ile sözleşmesini uzatmayan Dani Castellano kadroya katılacak. 29 yaşındaki oyuncunun 2 yıllık sözleşmesi hazır.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:28
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