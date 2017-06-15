 ATV’de F.Bahçe sorusu – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    ATV’de F.Bahçe sorusu

    ATV’de F.Bahçe sorusu
    ATV'nin heyecanla takip edilen 'Kim milyonler olmak ister' isimli yarışma programında Fenerbahçe sorusu yöneltildi. "Geçtiğimiz günlerde, basketbolun en üst ligi olan Euroleague'de Final- Four'a kalan 4 takım arasında hangisi şampiyon olmuştur" sorusuna yarışmacı düşünmeden "Fenerbahçe" cevabını verdi.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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