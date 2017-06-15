ATV’de F.Bahçe sorusu

ATV'nin heyecanla takip edilen 'Kim milyonler olmak ister' isimli yarışma programında Fenerbahçe sorusu yöneltildi. "Geçtiğimiz günlerde, basketbolun en üst ligi olan Euroleague'de Final- Four'a kalan 4 takım arasında hangisi şampiyon olmuştur" sorusuna yarışmacı düşünmeden "Fenerbahçe" cevabını verdi.