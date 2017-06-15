 Ahmed Musa da listede – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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HEPSİ
    15 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    da listede

    Ahmed Musa da listede
    Kanarya'nın Leicester City'den istediği diğer futbolcu ise ... Sarı-lacivertli yöneticiler, 2 hafta önce de bu futbolcuyla ilgilenmiş ancak mesafe alamamıştı. Fenerbahçe yine de uygun bir fırsat olursa 24 yaşındaki genç golcü için hamlede bulunacak.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:11
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