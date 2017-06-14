 Yeni çimler seriliyor – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Yeni çimler seriliyor

    Yeni çimler seriliyor
    Ülker Stadı'nda çim ve zemin yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hibrit çime sistemine geçiş işlemi kapsamında mevcut çim sezon biter bitmez sökülmüştü. Ardından toprağın bir kısmı alındı. Kalan toprak da havalandırıldı. Yeni getirilen toprak lazer sistemiyle serildi. Üzerine çim serme işlemi başladı. Tüm bu işlemlerin ardından hibrit çim ekilecek. yeni sezona hazır hale gelecek.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:01
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