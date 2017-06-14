Sobol gelmeye dünden razı

Gael Clichy, Fenerbahçe için tek alternatif değil. Sarı-lacivertliler, Shakhtar'dan Eduard Sobol ile de görüşme halinde...

Fransız futbolcu ile süren pazarlıklarda pürüzler çözülemezse Ukraynalı oyuncu kadroya katılacak. Hasan Ali Kaldırım'ın takımda kalması bekleniyor. Bu durumda bir türlü beklenileni veremeyen İsmail Köybaşı ile yollar ayrılacak.