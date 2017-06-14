 Sobol gelmeye dünden razı – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    gelmeye dünden razı

    Sobol gelmeye dünden razı

    Gael , Fenerbahçe için tek alternatif değil. Sarı-lacivertliler, Shakhtar'dan Eduard ile de görüşme halinde...

    Fransız futbolcu ile süren pazarlıklarda pürüzler çözülemezse Ukraynalı oyuncu kadroya katılacak. Hasan Ali Kaldırım'ın takımda kalması bekleniyor. Bu durumda bir türlü beklenileni veremeyen İsmail Köybaşı ile yollar ayrılacak.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:48
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