Sezon başı programı belli

Fenerbahçe'nin, sezon başı kamp programı belirlendi. Buna göre sarılacivertliler 27 Haziran'da İstanbul'da toplanacak. Yeni transferler de kampa katılacak. Kanarya, 30 Haziran'da Topuk Yaylası'na hareket edecek. 10 Temmuz'da İstanbul'a geri dönecek. 2 günlük aranın ardından ise 13 Haziran'da Lozan'daki hazırlık turnuvasına katılacak.