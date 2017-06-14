 Sezon başı programı belli – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Sezon başı programı belli

    Sezon başı programı belli
    Fenerbahçe'nin, sezon başı kamp programı belirlendi. Buna göre sarılacivertliler 27 Haziran'da İstanbul'da toplanacak. Yeni transferler de kampa katılacak. Kanarya, 30 Haziran'da Topuk Yaylası'na hareket edecek. 10 Temmuz'da İstanbul'a geri dönecek. 2 günlük aranın ardından ise 13 Haziran'da Lozan'daki hazırlık turnuvasına katılacak.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:51
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