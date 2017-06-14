Neustadter tatilde durmuyor
Fenerbahçe'de yeni hoca, yeni sezon ve yeni başlangıç için işi sıkı tutan Roman Neustadter antrenmanlara şimdiden başladı
Ligin sona ermesiyle birlekte tatil için Türkiye'de kalmayı tercih eden ve Bodrum'a giden Fenerbahçeli Futbolcu Roman Neustadter hiç vakit kaybetmeden yeni sezon için çalışmalara başladı.
Sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraf ve görüntülerde antrenman yapan Rus oyuncu formda kalmak ve yeni sezona hazır girmek istiyor. Yedek kaldığı haftalarda moralini bozmayarak, disiplinli ve sabırlı bir şekilde çalışıp forma bekleyen Neustadter bu sezon ilk 11'e girmenin daha da zor olacağını düşünerek tatilde de çalışıyor. Fenerbahçe'de yeni hoca, yeni sezon ve yeni başlangıç için işi sıkı tutan Roman Neustadter antrenmanlara şimdiden başlarken, hem çalışıp hem de yoga yaparak kendisini hazırlıyor.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:11
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aslan çok güzel oldu şapa oturdu bjk. daha beter olsunlar.
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beşikdüzü yeteneklileri bulmak lazım yıldız futbolcuların yanına genç oyuncular alınmalı ki pişirilsin futbol beyin işidir
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Toplam 12
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austin bu mu futbolu idare edecek.zerre kadar fytboldan futbolcudan anlamayan birinin orda ne işi var sorun bu zaten anlayan biri yok orda..
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