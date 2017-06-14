 Mitrovic için dev kapışma – Fotomaç – 14 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Mitrovic için dev kapışma

    Mitrovic için dev kapışma
    Ada basını, Newcastle United'tan için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kapıştığını yazdı. Haberde iki Türk devinin de Sırp forvet için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. 22 yaşındaki golcü, 1.89 boyunda. Geçen sezon ligde 25 karşılaşmada forma giydi. 4 kez fileleri sarsarken 6 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mitrovic için dev kapışma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.