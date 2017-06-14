Konoplyanka haber bekliyor

Schalke'nin eski teknik direktörü Markus Weinzierl'e haraket ettiği için kadro dışı kalan Yevhen Konoplyanka, Fenerbahçe'nin de gündemine girmişti. Yeni hoca Tedesco'nun kararı beklenirken sarı-lacivertlilerin menajer düzeyinde yıldız orta saha oyuncusuyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Premier Lig ekibi Everton da Ukraynalı yıldızı istiyor.