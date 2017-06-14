 Konoplyanka haber bekliyor – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Konoplyanka haber bekliyor

    Konoplyanka haber bekliyor
    Schalke'nin eski teknik direktörü Markus Weinzierl'e haraket ettiği için kadro dışı kalan Yevhen Konoplyanka, Fenerbahçe'nin de gündemine girmişti. Yeni hoca Tedesco'nun kararı beklenirken sarı-lacivertlilerin menajer düzeyinde yıldız orta saha oyuncusuyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Premier Lig ekibi Everton da Ukraynalı yıldızı istiyor.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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