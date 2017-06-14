Kameni imzalıyor

F.Bahçe’de Volkan Demirel’in önümüzdeki sezon partneri Carlos Kameni olacak. Marca’ya göre gelecek hafta bitecek.

Kanarya'da Fabiano'nun geçirdiği ağır sakatlığın ardından Volkan Demirel'i hem yedekleyecek hem de zorlayacak bir isim aranıyordu. Tüm adaylarla görüşülürken sarı-lacivertliler tecrübesi ve maliyeti sebebiyle Carlos Kameni'de karar kıldı. Marca Gazetesi de Malaga'da forma giyen 33 yaşındaki eldivenin, Fenerbahçe'ye transferinin son aşamaya geldiğini duyurdu. Gelecek hafta imzaların atılması bekleniyor. Kiralık olarak kadroya katılacak.