 Kameni imzalıyor – Fotomaç – 14 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    imzalıyor

    Kameni imzalıyor

    F.Bahçe’de Volkan Demirel’in önümüzdeki sezon partneri Carlos olacak. Marca’ya göre gelecek hafta bitecek.

    Kanarya'da Fabiano'nun geçirdiği ağır sakatlığın ardından Volkan Demirel'i hem yedekleyecek hem de zorlayacak bir isim aranıyordu. Tüm adaylarla görüşülürken sarı-lacivertliler tecrübesi ve maliyeti sebebiyle Carlos Kameni'de karar kıldı. Marca Gazetesi de Malaga'da forma giyen 33 yaşındaki eldivenin, Fenerbahçe'ye transferinin son aşamaya geldiğini duyurdu. Gelecek hafta imzaların atılması bekleniyor. Kiralık olarak kadroya katılacak.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kameni imzalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.