Jeremain imkansız

F.Bahçe'de geçen sezon kiralık olarak oynayan Jeremain Lens'te umutlar tükeniyor. Kanarya, Hollandalı yıldızın bonservisi için Sunderland'e Emenike ve Wiel'i önerdi ancak İngiliz temsilcisi net bir yanıt verdi: "Bu teklif düşünülemez bile"