 Jeremain imkansız – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Jeremain imkansız

    Jeremain imkansız
    F.Bahçe'de geçen sezon kiralık olarak oynayan Jeremain Lens'te umutlar tükeniyor. Kanarya, Hollandalı yıldızın bonservisi için Sunderland'e Emenike ve Wiel'i önerdi ancak İngiliz temsilcisi net bir yanıt verdi: "Bu teklif düşünülemez bile"
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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