H.Ali Kaldırım ameliyat oldu

Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde yeni sözleşme imzalayacağı Hasan Ali Kaldırım bir operasyon geçirdi.

Burnunun yüzde 70'i kapalı olan Hasan Ali ameliyatla bu sorundan kurtuldu. Tecrübeli futbolcunun durumunun iyi olduğu kaydedildi. Hasan Ali bir süre dinlendikten sonra tatil yapacak. Kampa kadar hazır olacağını teknik heyete iletti.