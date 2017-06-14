 H.Ali Kaldırım ameliyat oldu – Fotomaç – 14 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    H.Ali Kaldırım ameliyat oldu

    H.Ali Kaldırım ameliyat oldu

    Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde yeni sözleşme imzalayacağı bir operasyon geçirdi.

    Burnunun yüzde 70'i kapalı olan Hasan Ali ameliyatla bu sorundan kurtuldu. Tecrübeli futbolcunun durumunun iyi olduğu kaydedildi. Hasan Ali bir süre dinlendikten sonra tatil yapacak. Kampa kadar hazır olacağını teknik heyete iletti.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    H.Ali Kaldırım ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.