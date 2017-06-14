Fenerbahçe'de 6 ayrılık!
Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımında sözleşmesi sona eren oyunculardan Alen Pajenk, İbrahim Emet, Sabit Karaağaç, Alperay Demirciler, Mehmet Özbek ve İsmail Moalla ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, erkek voleybol takımımızın 2017-2018 sezonu planlaması kapsamında sözleşmesi yenilenmeyen Alen Pajenk, İbrahim Emet, Sabit Karaağaç, Alperay Demirciler, Mehmet Özbek ve İsmail Moalla'ya takımımıza yapmış oldukları katkıdan dolayı teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:16
-
Vida’yı sökmek 17 milyon euro
Toplam 16
Yorum
aslan çok güzel oldu şapa oturdu bjk. daha beter olsunlar.
-
Trabzonlu yöenticiden iddialı açıklama
Toplam 11
Yorum
beşikdüzü yeteneklileri bulmak lazım yıldız futbolcuların yanına genç oyuncular alınmalı ki pişirilsin futbol beyin işidir
-
Başkan Özbek OHAL ilan etti!
Toplam 12
Yorum
austin bu mu futbolu idare edecek.zerre kadar fytboldan futbolcudan anlamayan birinin orda ne işi var sorun bu zaten anlayan biri yok orda..
Fenerbahçe'de 6 ayrılık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.