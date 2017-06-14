Dirar imzaya geliyor
Transfer bombalarını peş peşe patlatan Kanarya, Monaco’nun 31 yaşındaki sağ açığını da renklerine katıyor. Fenerbahçeli bir yetkili, “Dirar’ın yarın (bugün) İstanbul’a gelmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.
Dirar da 17 Haziran'da resmi imzalar atılmadan önce tıpkı Valbuena gibi İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek, ardından da stadı ve tesisleri gezip İstanbul turu yapacak. Fenerbahçe Kulübü'nden bir yetkili, "Nabil Dirar'la ilgili hiçbir sorun yok, transfer büyük ölçüde netleşti. Oyuncu yeni sezonda büyük bir aksilik olmazsa Fenerbahçe forması giyecek. Yarın (bugün) İstanbul'a gelmesini bekliyoruz" açıklaması yaparak müjdeyi verdi.
(EMRE BOL)
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:47
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 6
Yorum
GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Toplam 1
Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
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