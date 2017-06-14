 Dirar imzaya geliyor – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Dirar imzaya geliyor

    Dirar imzaya geliyor

    Transfer bombalarını peş peşe patlatan Kanarya, Monaco’nun 31 yaşındaki sağ açığını da renklerine katıyor. Fenerbahçeli bir yetkili, “Dirar’ın yarın (bugün) İstanbul’a gelmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

    Şampiyonluğu iki sezondur Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe, transferde bu kez "sıfır hata" parolası ile hareket ediyor. Kanarya, deyim yerindeyse nokta atışı yapıyor! Önce Mehmet Ekici'yi açıklayan, ardından Mathieu Valbuena'yı İstanbul'a getirerek adeta "transfer şov" yapan , bir yıldızı daha bitirdi. Faslı sağ kanat oyuncusu Nabil Dirar ve kulübü Monaco ile her konuda anlaşmaya varıldı. 31 yaşındaki yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

    Dirar da 17 Haziran'da resmi imzalar atılmadan önce tıpkı Valbuena gibi İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek, ardından da stadı ve tesisleri gezip İstanbul turu yapacak. Fenerbahçe Kulübü'nden bir yetkili, "Nabil Dirar'la ilgili hiçbir sorun yok, transfer büyük ölçüde netleşti. Oyuncu yeni sezonda büyük bir aksilik olmazsa Fenerbahçe forması giyecek. Yarın (bugün) İstanbul'a gelmesini bekliyoruz" açıklaması yaparak müjdeyi verdi.

    (EMRE BOL)
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:47
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