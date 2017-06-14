Clichy'de Fener bir adım önde
Transfer bombalarını bir bir patlatan Kanarya'da sıra sol beke geldi. Bonservisi elinde olan Fransız futbolcu için en iyi teklifi sarı lacivertliler yaptı.
GELECEK HAFTA NETLEŞECEK
Sarı-lacivertlilerin bonservisi elinde bulunan futbolcu için 3 milyon euro'ya kadar çıktığı öğrenildi. Kanarya'nın Gael Clichy'ye 3 yıllık kontrat önermesi de oyuncunun aklını çelmiş durumda. Fenerbahçe bu paraların üzerine çıkmayı düşünmüyor. Transferin önündeki en büyük engel, Clichy'nin imza parası da istemesi. Fransız futbolcunun 1.5 milyon euro'luk bir rakam istediği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler ise 32 yaşındaki futbolcunun bu isteğine sıcak yaklaşmıyor. Fenerbahçe, Clichy transferi için bir süre beklemede kalacak. Oyuncu yüksek imza parasından vazgeçerse Fenerbahçeli idareciler hemen Fransa'ya gidip transferi noktalayacak.
SARAL: BİZ DE TEKLİF YAPTIK
Gael Clichy'yi Türkiye'den sadece Fenerbahçe'nin istemediği ortaya çıktı. Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral "Clichy ile görüştük, teklifimizi sunduk. Şimdi onun vereceği cevabı bekliyoruz. Ona göre transfer çalışmalarımızı sürdüreceğiz"dedi. Saral gelecek sezon yine şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak istediklerini ve Clichy'yi mutlaka almayı düşündüklerini söyledi.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 6
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GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Toplam 1
Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
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