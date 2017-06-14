 Clichy'de Fener bir adım önde – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    'de Fener bir adım önde

    Clichy'de Fener bir adım önde

    Transfer bombalarını bir bir patlatan Kanarya'da sıra sol beke geldi. Bonservisi elinde olan Fransız futbolcu için en iyi teklifi sarı lacivertliler yaptı.

    Kanarya'da Mehmet Ekici ile başlayan transfer şovu Mathieu Valbuena ile sürmüştü. Nabil Dirar'ın da eli kulağında. Sarı-lacivertli ekibe gelmeye en yakın isimlerden biri de Gael Clichy. L'Equipe'in haberine göre Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın kadrosunda düşünmediği tecrübeli futbolcu için 3 ciddi teklif var: F.Bahçe, Liverpool, Bordeaux. Öneriler tek tek incelendiğinde Kanarya'nın iki rakibine karşı da ciddi avantajı var. 32 yaşındaki oyuncuya Liverpool 2 yıllık kontrat önerdi. 34 yaşında yeni bir transfer yapması zor olan Clichy bu sebeple Ada ekibine sıcak bakmıyor. Bordeaux'nunteklifi ise Clichy'yi tatmin etmedi.

    GELECEK HAFTA NETLEŞECEK
    Sarı-lacivertlilerin bonservisi elinde bulunan futbolcu için 3 milyon euro'ya kadar çıktığı öğrenildi. Kanarya'nın Gael Clichy'ye 3 yıllık kontrat önermesi de oyuncunun aklını çelmiş durumda. Fenerbahçe bu paraların üzerine çıkmayı düşünmüyor. Transferin önündeki en büyük engel, Clichy'nin imza parası da istemesi. Fransız futbolcunun 1.5 milyon euro'luk bir rakam istediği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler ise 32 yaşındaki futbolcunun bu isteğine sıcak yaklaşmıyor. Fenerbahçe, Clichy transferi için bir süre beklemede kalacak. Oyuncu yüksek imza parasından vazgeçerse Fenerbahçeli idareciler hemen Fransa'ya gidip transferi noktalayacak.

    SARAL: BİZ DE TEKLİF YAPTIK
    Gael 'yi Türkiye'den sadece Fenerbahçe'nin istemediği ortaya çıktı. Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral "Clichy ile görüştük, teklifimizi sunduk. Şimdi onun vereceği cevabı bekliyoruz. Ona göre transfer çalışmalarımızı sürdüreceğiz"dedi. Saral gelecek sezon yine şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak istediklerini ve Clichy'yi mutlaka almayı düşündüklerini söyledi.


    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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