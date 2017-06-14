Brad Pitt gibiydi
Fenerbahçe’nin süper transferi Valbuena’nın Atatürk Havaalanı’nda krallar gibi karşılanması Fransızları şaşırttı. Leboeuf “Sanki Valbuena değil şehre bir Hollywood yıldızı gelmiş gibiydi. Hayatımda böyle bir şey görmedim” dedi.
Pogba kıskanmıştır
Fransız basını da Fenerbahçe taraftarının Mathieu Valbuena'nın İstanbul'a geldiğindeki görüntülere yer vererek ilginç ifadeler kullandılar. Fransız basınında "Rock yıldızı gibi karşılandı", "Türkler, Valbuena için çıldırdı", "Pogba bile Manchester United'a gittiğinde böyle karşılanmadı. Kesin kıskanmıştır" yorumları yapıldı. Mathieu Valbuena'nın çok büyük bir taraftar desteğini ilk günden arkasına aldığı ifadeleri kullanılırken, Fransız basını tecrübeli yıldızın böyle coşkulu seyirci topluluğu önünde performansını katlayabileceğini belirtti.
Menajeri Bernes: Çok mutlu oldu
Valbuena'nın menajeri Jean- Pierre Bernes, Atatürk Havaalanı'ndaki karşılamaya çok şaşırdı. RMC Sports'a yaşadıklarını anlatan Bernes "Kariyerimde birçok oyuncu ile benzeri yolculuklar yaptım. Havaalanında Valbuena'yı 400-500 kişi bekliyordu. Çok sıcak bir karşılama oldu. Valbuena çok mutlu oldu" dedi. Bernes, Valbuena'nın Fransa'da gerekli değerin verilmediği dönemde böyle bir karşılamanın oyuncusunu çok mutlu ettiğini söyledi.
Valbuena: Bu takım neden bu halde ki!
Kanarya'nın yeni yıldızı Mathieu Valbuena dün sabah Boğaz'ta kahvaltıya götürüldü. Gelmeden önce F.Bahçe ile bilgiler alan 32 yaşındaki yıldızın yeni takımıyla yakından ilgilenmesi dikkat çekti. Kahvaltı boyunca 'nın "Bu kadar büyük yatırım yapan bir takım nasıl bu halde olur ki! Karşılamada ne kadar büyük taraftarımız olduğunu gördüm ancak geçen sezon maçlara gelmemişler. Şaşırdım. Birliktelikle büyük başarılar yakalanır" dediği öğrenildi.
'Aküsünü şarj eder'
Fransız sosyolog Nicolas Hourcade, Mathieu Valbuena'nın havaalanındaki karşılamadan çok memnun kaldığını söyledi. Hourcade "Vücut dili çok şey anlatıyor. Lyon'dan gitmesi için resmen mobing yapıldı. İstanbul'da ise harika karşılandı. Bu Valbuena'nın aküsünü şarj eder. Karşılığını sahada verecektir" dedi.
Ülker Stadı'nı gezdi Topuk'a hayran kaldı
Mathieu Valbuena dün sabah Ülker Stadı'nı gezdi. Daha önce Marsilya formasıyla rakip olarak çıktığı statta kısa bir gezinti yapan Fransız yıldız ardından Topuk Yaylası'nın fotoğraflarına baktı. Valbuena "Kariyerimde birçok tesis gördüm. Topuk Yaylası çok başka. Muhteşem tesisler olmuş" ifadelerini kullandı.
İstanbul'dan ayrıldı
Kanarya'nın yeni transferi Mathieu Valbuena önceki gün İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçmişti. Tecrübeli oyuncu dün yöneticilerle bir araya gelip transferindeki son görüşmeleri de gerçekleştirdi. 32 yaşındaki yıldız ardından İstanbul'dan ayrıldı. Valbuena tatil sonrası 27 Haziran'da kampa katılacak.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 6
Yorum
GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Toplam 1
Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
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