Brad Pitt gibiydi

Kanarya'nın Lyon'dan kadrosuna kattığı Mathieu Valbuena'nın İstanbul'a ayak bastığı görüntüler Fransa'da geniş yankı buldu. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan 32 yaşındaki yıldızın karşılanma fotoğrafları ve videoları Fransızları şaşırttı. Eski futbolcu Frank Leboeuf "Daha önce hiçbir Fransız futbolcunun bu şekilde karşılandığını hatırlamıyorum. Hollywood yıldızı gibiydi. Sadece Brad Pitt, Tom Cruise gibi dünyaca ünlü yıldızların bu şekilde karşılanacağını sanardım. Valbuena çok doğru tercih yapmış" ifadelerini kullandı.Fransız basını da Fenerbahçe taraftarının Mathieu Valbuena'nın İstanbul'a geldiğindeki görüntülere yer vererek ilginç ifadeler kullandılar. Fransız basınında "Rock yıldızı gibi karşılandı", "Türkler, Valbuena için çıldırdı", "Pogba bile Manchester United'a gittiğinde böyle karşılanmadı. Kesin kıskanmıştır" yorumları yapıldı. Mathieu Valbuena'nın çok büyük bir taraftar desteğini ilk günden arkasına aldığı ifadeleri kullanılırken, Fransız basını tecrübeli yıldızın böyle coşkulu seyirci topluluğu önünde performansını katlayabileceğini belirtti.Valbuena'nın menajeri Jean- Pierre Bernes,'ndaki karşılamaya çok şaşırdı. RMC Sports'a yaşadıklarını anlatan"Kariyerimde birçok oyuncu ile benzeri yolculuklar yaptım. Havaalanında Valbuena'yı 400-500 kişi bekliyordu. Çok sıcak bir karşılama oldu. Valbuena çok mutlu oldu" dedi. Bernes, Valbuena'nın'da gerekli değerin verilmediği dönemde böyle bir karşılamanın oyuncusunu çok mutlu ettiğini söyledi.Kanarya'nın yeni yıldızı Mathieu Valbuena dün sabah Boğaz'ta kahvaltıya götürüldü. Gelmeden önceile bilgiler alan 32 yaşındaki yıldızın yeni takımıyla yakından ilgilenmesi dikkat çekti. Kahvaltı boyunca 'nın "Bu kadar büyük yatırım yapan bir takım nasıl bu halde olur ki! Karşılamada ne kadar büyük taraftarımız olduğunu gördüm ancak geçen sezon maçlara gelmemişler. Şaşırdım. Birliktelikle büyük başarılar yakalanır" dediği öğrenildi.Fransızsosyolog, Mathieu Valbuena'nın havaalanındaki karşılamadan çok memnun kaldığını söyledi. Hourcade "Vücut dili çok şey anlatıyor. Lyon'dan gitmesi için resmen mobing yapıldı. İstanbul'da ise harika karşılandı. Bu'nın aküsünü şarj eder. Karşılığını sahada verecektir" dedi.Mathieu Valbuena dün sabah Ülker Stadı'nı gezdi. Daha önce Marsilya formasıyla rakip olarak çıktığı statta kısa bir gezinti yapan Fransız yıldız ardından Topuk Yaylası'nın fotoğraflarına baktı. Valbuena "Kariyerimde birçok tesis gördüm. Topuk Yaylası çok başka. Muhteşem tesisler olmuş" ifadelerini kullandı.Kanarya'nın yeni transferiönceki gün İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçmişti. Tecrübeli oyuncu dün yöneticilerle bir araya gelip transferindeki son görüşmeleri de gerçekleştirdi. 32 yaşındaki yıldız ardından İstanbul'dan ayrıldı.tatil sonrası 27 Haziran'da kampa katılacak.