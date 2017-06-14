 Bilim dönüyor – Fotomaç – 14 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bilim dönüyor

    Bilim dönüyor
    Türk hocaların ardından bilimsel veriler ve antrenman metotları rafa kalkmıştı. "Bilime inanmıyorum" diyen Vitor Pereira'nın ardından Dick Advocaat da pek oralı olmamıştı. Aykut Kocaman'la tüm bunlar geri gelecek. Deneyimli çalıştırıcı özellikle sezon başı idmanlarında bilimsel verilere çok önem veriyor. Gerekli makineler yine özel olarak kuruluyor.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bilim dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.