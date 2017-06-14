Bilim dönüyor

Türk hocaların ardından bilimsel veriler ve antrenman metotları rafa kalkmıştı. "Bilime inanmıyorum" diyen Vitor Pereira'nın ardından Dick Advocaat da pek oralı olmamıştı. Aykut Kocaman'la tüm bunlar geri gelecek. Deneyimli çalıştırıcı özellikle sezon başı idmanlarında bilimsel verilere çok önem veriyor. Gerekli makineler yine özel olarak kuruluyor.