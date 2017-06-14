 Badstuber iddiası – Fotomaç – 14 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    iddiası

    Badstuber iddiası
    Sarı-lacivertlilerin alternatif stoper adaylarından birinin de Holger Badstuber olduğu iddia edildi. Bayern Münih ile kontratı sona eren 28 yaşındaki futbolcu listenin ilk sıralarında değil. Sık sakatlandığı için Fenerbahçe yönetimi onu almaya çekiniyor. Menajerler tarafından önerilen oyuncu, transfer aşamasına getirilirse ciddi bir sağlık kontrolünden geçirilecek.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Badstuber iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.