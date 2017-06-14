Badstuber iddiası

Sarı-lacivertlilerin alternatif stoper adaylarından birinin de Holger Badstuber olduğu iddia edildi. Bayern Münih ile kontratı sona eren 28 yaşındaki futbolcu listenin ilk sıralarında değil. Sık sakatlandığı için Fenerbahçe yönetimi onu almaya çekiniyor. Menajerler tarafından önerilen oyuncu, transfer aşamasına getirilirse ciddi bir sağlık kontrolünden geçirilecek.